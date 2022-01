Laprovittola conquista al Barça

Barcelona, 25 ene (EFE).- ?Si algo tenemos los argentinos es que no bajamos los brazos, venimos hasta aquí para conquistar todo lo que podemos?, afirmó este domingo tras derrotar al Real Madrid (75-85) el base Nico Laprovittola, que en media temporada se ha consolidado como uno de los referentes del Barça.

En la primera visita como azulgrana a la que fue su casa durante los dos últimos cursos, el base de Morón tomó las riendas del juego barcelonista y fue el jugador más valorado del partido (19 créditos), además de anotar nueve puntos y repartir seis asistencias sin ninguna pérdida en casi 28 minutos sobre la pista, más que nadie en el equipo que dirige el lituano Sarunas Jasikevicius.

?Es una motivación jugar contra el Real Madrid?, había reconocido el internacional argentino el pasado 10 de diciembre después de vivir su primera victoria como local con el Barça en un Clásico (93-80).

Aquella noche Laprovittola registró 23 créditos de valoración (solo superado por los 39 de Nikola Mirotic, una actuación de récord), con 16 puntos y cinco asistencias.

Jugar frente al Real Madrid supone un acicate para el base de 31 años, que ante el cuadro blanco ha firmado la segunda y la tercera mejor marca de valoración de la temporada, por detrás solamente de los 28 créditos obtenidos el 19 de noviembre en la pista del Asvel Villeurbanne francés (60-80).

Un partido en el que el argentino fue aplaudido por la afición rival al ser reemplazado en el último cuarto, después de superar su récord personal de anotación en la Euroliga (25 puntos) y de igualar con siete triples la marca histórica del Barça en la competición, además de capturar siete rebotes.

Ante el infortunio que supusieron las lesiones en el juego exterior de Nick Calathes, Cory Higgins y Álex Abrines en el tramo inicial de la temporada, Laprovittola aprovechó la oportunidad para consolidarse como el base titular y uno de los referentes del Barça.

?Con la baja de Nick Calathes yo tenía que dar un paso adelante y lo dí a mi manera, no me escondí en ningún momento?, afirmó este domingo el base, a la vez que resaltó el valor de ?ser autocrítico? y ?tener los pies en el suelo? después de haber realizado más de un partido gris tras superar el coronavirus a inicios de enero.

Las estadísticas plasman la mejoría de Laprovittola, sobre todo en la Euroliga, donde este curso registra 8,8 puntos, con un 23 de 44 en tiros de dos (52,3% de acierto), 40 de 90 en triples (44,4%) y 19 de 19 en tiros libres, además de promediar 2 rebotes por partido, 3,4 asistencias, 0,8 robos, 1,5 pérdidas y un 9,6 de valoración en 20,21 minutos por noche.

En su segunda temporada en el Real Madrid, la de mayor protagonismo y mejores números, el base de Morón tuvo una media de 6,8 puntos con un 43,9% de acierto en tiros de dos (29 de 66), un 34,7% en triples (42 de 121) y un 86,8% en tiros libres (46 de 53), además de sumar 1,6 rebotes, 3,8 asistencias, 0,7 robos, 1,6 pérdidas y un 8,1 de valoración en 17,37 minutos por partido.

Laprovittola tira mejor y tiene más protagonismo, pues es el tercer jugador del Barça que más minutos acumula en la máxima competición europea (427), solo superado por Mirotic (501) y Kyle Kuric (444), mientras que en el Real Madrid fue el sexto en este apartado la pasada campaña.

Otra forma de valorar el peso del argentino en el Barça es comparar sus números con los del resto del equipo. Y aunque pueda sorprender en un anotador contrastado, Laprovittola es el quinto jugador en la estadística de puntos anotados y en la de tiros de campo lanzados por partido, pero el segundo en el promedio de asistencias, recuperaciones y faltas cometidas.

?Puse mucho hincapié en esto, sobre todo a nivel mental. Estoy un poco más enfocado que en otros años porque con 'Saras' (Jasikevicius) la defensa no se negocia?, reconoció en noviembre el base, que actualmente figura en la élite de la Euroliga en el coeficiente de pérdidas/asistencias.

En cambio, los números del jugador azulgrana son más discretos en la Liga Endesa. Este curso promedia 6,7 puntos (con un 64% en tiros de dos, 30,5% en triples y 94% en tiros libres), 1,8 rebotes, 2,9 asistencias, 1 robo, 1,1 pérdidas y 7,9 de valoración en 20,24 minutos por partido.

En líneas generales, guarismos algo inferiores a los de su última temporada de blanco: 9,5 puntos (48,8% en tiros de dos, 42,5% en triples y 84,2% en tiros libres), 2,4 rebotes, 3,9 asistencias, 0,5 robos, 1,6 pérdidas y un 11,2 de valoración en 20,32 minutos por partido.

?A veces la gente no ve el mucho trabajo que hay detrás. He tenido una carrera bastante loca y me lo ha hecho todo por mi cuenta, nadie me ha regalado nada?, reivindicó este domingo un Laprovittola que en media temporada ya ha conquistado al Barça y su afición.

Xavi Serrano