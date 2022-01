El Joventut recupera a Guillem Vives para jugar en Fuenlabrada

Badalona (Barcelona), 27 ene (EFE).- El Joventut contará este viernes (20:30 horas) con el base Guillem Vives para intentar sumar ante el Urbas Fuenlabrada la undécima victoria en la Liga Endesa y asegurarse así ser cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey que se celebrará el próximo lunes.

Vives se perdió los dos últimos partidos jugados ante el Dolomiti Energia Trento y el Hamburgo Towers. En el primero, el club justificó su ausencia diciendo que el base no se encontraba bien antes del partido, y este martes no desveló los motivos por los que no viajaba a Hamburgo.

Con el retorno de Vives, Carles Duran contará con toda su plantilla para enfrentarse contra los fuenlabreños en el que será el tercer intento de disputar el partido después de suspenderse en dos ocasiones por el covid-19.

Los verdinegros viajaron este jueves directamente a Fuenlabrada desde Alemania, donde ayer derrotaron (75-92) al Hamburgo Towers para quedarse como líderes en solitario del grupo A de la Eurocopa.

"No quiero que estemos pensando en ser cabeza de serie. Lo más importante es seguir sumando victorias. Ese es el reto que tenemos en Fuenlabrada", declaró Carles Duran a los medios del club.

Los madrileños están jugando "muy bien" en su pista, comentó el técnico verdinegro, como demuestran las victorias ante el Lenovo Tenerife, Valencia Basket y Baxi Manresa en las últimas jornadas.

"Es un equipo con muchas opciones en ataque, mucho talento individual y en su pista siempre juegan con una energía extraordinaria", destacó Duran.

El buen momento por el que pasa el Urbas Fuenlabrada como local hace que el técnico de la Penya alerte de que sí en el Fernando Martín "no juegas a tu máximo nivel, es un rival que te gana".