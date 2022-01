Felipe Reyes: "En la Copa cualquier equipo te puede dar una sorpresa"

Madrid, 31 ene (EFE).- Felipe Reyes, exjugador del Real Madrid de baloncesto y actual embajador del club, destacó la "gran temporada" que está completando el Breogan, rival en el debut de los blancos en la Copa del Rey de Granada, y recordó que en dicha competición cualquier equipo puede darte una sorpresa.

"Es un torneo muy difícil, donde cualquier equipo te puede dar la sorpresa. Además el Breogán es un recién ascendido, vendrá muy motivado, está haciendo una gran temporada. Creo que tenemos muy buen equipo para poder ganarles pero vamos a tener que estar muy concentrados", dijo a la prensa antes de la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM), donde se premió su trayectoria.

También analizó cómo ha llevado su retirada del baloncesto profesional: "Pensaba que me iba a costar mucho más ver el baloncesto desde el otro lado pero la verdad es que estoy feliz. Creo que he tenido una carrera muy larga como para no echar de menos el baloncesto. Ahora, disfrutando de la familia y del equipo, estando cerca de ellos como embajador". EFE