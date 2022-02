James Harden se va a los Sixers y Ben Simmons se marcha a los Nets

James Harden se marcha a los Philadelphia 76ers y Ben Simmons se va a los Brooklyn Nets, informaron este jueves la cadena ESPN y el portal The Athletic. Este suceso en la NBA llegó a menos de dos horas de que se cerrara el mercado de traspasos y fue desvelado por Adrian Wojnarowski (ESPN) y Shams Charania (The Athletic), dos de los periodistas con mejores fuentes dentro de la liga.

Además de Simmons, que no ha jugado con los Sixers en toda la temporada por un enfrentamiento abierto y muy duro con la franquicia de Filadelfia (EE.UU.), los Nets recibirán a Seth Curry, Andre Drummond y dos elecciones de primera ronda del draft. A cambio, los Sixers se llevan con Harden a uno de los mejores anotadores de la liga para escoltar al pívot Joel Embiid, que está rindiendo a un nivel magnífico y que suena como uno de los favoritos a MVP de la temporada regular.

Los Sixers también incorporarán a un veterano para su juego interior como Paul Millsap. El entrenador de los Nets, Steve Nash, aseguró hace unos días que no tenían previsto traspasar a Harden. Pero los rumores en la liga apuntaban a que el jugador quería reunirse con Daryl Morey, presidente de operaciones de baloncesto de los Sixers y con quien ya trabajó en los Houston Rockets.

Harden fue nombrado MVP con los Rockets en 2018 pero no pudo lograr entonces el anillo de campeón. Esta temporada está promediando 22,5 puntos, 8 rebotes y 10,2 asistencias por encuentro. Esta operación acaba con el trío estelar -y finalmente decepcionante- de los Nets que formaban Kevin Durant (lesionado desde mediados de enero), James Harden (tres partidos seguidos sin jugar por molestias) y Kyrie Irving (no puede disputar los partidos en casa por no estar vacunado contra el coronavirus).

Los de Brooklyn atraviesan una gravísima crisis de resultados con nueve derrotas seguidas y son ahora mismo novenos en la Conferencia Este con 29 victorias y 25 derrotas. Ahora recibirán a Simmons, que se encontraba en el ojo del huracán en Filadelfia (sobre todo por sus controvertidas decisiones en los playoffs y su nulo tiro exterior) y que la temporada pasada logró de media 14,3 puntos, 7,2 rebotes y 6,9 asistencias.

Los Nets reforzarán asimismo su juego exterior con el experimentado Seth Curry y su rotación interior con otro veterano como Andre Drummond. Por su parte, los Sixers son quintos en el Este (32-22) y cuentan con un Embiid espectacular que esta temporada está promediando 29,4 puntos, 10,9 rebotes y 4,3 asistencias por encuentro. Esta impactante operación agita las aguas de un Este cada vez más competitivo y disputado.

En este sentido, los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo también movieron ficha en las últimas horas del mercado y ficharon al español Serge Ibaka, que tratará de lograr su segundo anillo (tras el que consiguió con Toronto Raptors) con los actuales campeones de la NBA.