Los Lakers vuelven a fracasar y Magic Johnson se queda "sin palabras"

Los Angeles Lakers continuaron este miércoles con su particular calvario esta temporada al caer ante los Portland Trail Blazers (107-105), una decepción más para los de púrpura y oro que dejó a Earvin "Magic" Johnson muy dolido y "sin palabras".

"Después de la derrota de los Lakers contra los Blazers esta noche, me he quedado sin palabras. No hay palabras que puedan describir cómo me siento", apuntó en su cuenta de Twitter.

No es la primera vez que Johnson critica esta temporada a estos pobres y tristes Lakers que están muy lejos de los mejores equipos de la NBA.

Otra leyenda de los angelinos como James Worthy, que ahora es comentarista televisivo de los partidos de los Lakers, también dijo estar "sin palabras".

"Este es el punto más bajo (en los Lakers) de cualquier temporada que haya visto", apuntó.

Tras ser arrollados por los Milwaukee Bucks el martes (116-131), los Lakers cayeron a domicilio en Portland (EE.UU.) ante unos Blazers que habían perdido sus últimos seis partidos y que están más centrados en el mercado de traspasos y en la reconstrucción de su proyecto que en sus opciones deportivas esta temporada.

De esta forma, los Lakers perdieron ante unos Blazers sin Damian Lillard (lesionado), sin CJ McCollum (recientemente traspasado) y sin ninguno de los jugadores que han obtenido en sus recientes operaciones.

Los Lakers perdieron 21 balones, permitieron 58 puntos de los Blazers en la pintura y concedieron 28 puntos al contraataque.

Esta vez no se podrá culpar al muy criticado Russell Westbrook ya que el base no jugó en Portland por estar lesionado.

LeBron James (30 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias) fue una noche más el líder de unos Lakers en los que Anthony Davis (17 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias) no tiró a canasta ni una sola vez en todo el último cuarto.

Anfernee Simons (29 puntos y 5 asistencias) fue el mejor de unos Blazers en los que también destacó Jusuf Nurkic (19 puntos y 12 rebotes).

A menos de 24 horas de que se cierre el mercado de traspasos, los Lakers son novenos en la Conferencia Oeste (26-30) y han perdido 7 de sus últimos 10 encuentros.

Su próximo partido no será un duelo fácil para cambiar la tendencia ya que se medirán el sábado a domicilio a los Golden State Warriors de Stephen Curry y Klay Thompson.