Laprovittola: "Tenemos el material y el hambre para ganar la Euroliga"

Barcelona, 15 feb (EFE).- Nico Laprovittola (Morón, 1990) es un hombre feliz. A sus 32 años, el base argentino dice atravesar "un momento de pleno disfrute dentro y fuera de la pista" después de un semestre en el Barça, que en su opinión tiene "el material, el hambre y la mentalidad para ganar la Euroliga".

Con una sonrisa y expresión relajada, Laprovittola atiende en la grada del Palau Blaugrana a Efe tras el entrenamiento matinal de este martes. A tres días de debutar en la Copa del Rey, el base analiza el momento del equipo y las razones de su buen rendimiento a las órdenes de Sarunas Jasikevicius.

La motivación extra de jugar contra el Real Madrid, la forma en la que técnico lituano ha mejorado su fortaleza mental o cómo su reciente paternidad le ayuda desconectar de la presión son algunas de las cuestiones que desgrana.

Pregunta: Llegáis a la Copa después de siete victorias seguidas y tras ganar con claridad en la pista del Real Madrid por segunda vez este curso. ¿Es el mejor momento de la temporada?

Respuesta: Llegamos en un buen momento. Dimos una nueva muestra de carácter en Madrid al salir a la pista de una manera increíble, pero sabemos que el fin de semana hay una prueba importante y pueden cambiar muchas cosas.

P: En los últimos cuatro partidos habéis dejado a los rivales en menos de 70 puntos, algo que no había pasado en toda la campaña.

R: Estaría bien dejar al Manresa en menos de 70 puntos porque es un equipo que anota, corre y juega con mucho ritmo. En defensa estamos muy bien. Todos aportamos en la parte de atrás y eso nos hace construir todo nuestro juego. Es una de nuestras bases. Con el Manresa va a ser difícil pero lo podemos conseguir.

P: ¿Esta mejoría defensiva se debe solo a una cuestión solo física o también mental?

R: No es solo físico, aunque en este aspecto estamos mejor que a inicios de enero. Fuimos recuperando a gente de lesiones y de la covid-19, y están entrando en una dinámica muy buena. Dante Exum está con mucha intensidad, creciendo en el equipo. Sergi Martínez también, que había tenido un esguince de tobillo. Además, en los planes de partido estamos tomando muy buenas decisiones.

P: El cambio de año fue difícil entre lesiones y positivos. Encajasteis cuatro derrotas en cinco partidos.

R: Fue un momento no muy bueno. Se nos hizo un poco largo porque cada dos días iba cayendo gente. Nos afectó bastante.

P: Pero el 23 de enero ganasteis en la pista del Real Madrid y todo cambió. Desde entonces van siete victorias consecutivas.

R: Llegábamos con muchas dudas y el Madrid en un gran momento, pero dimos una muestra de carácter. Fue un cambio de mentalidad. Después tuvimos varios partidos en casa, algunos jugamos mejor que otros pero los sacamos todos adelante. En base a los resultados fuimos ganando confianza.

P: Lleváis tres victorias consecutivas contra el Real Madrid, la última especialmente contundente. ¿Esto os da una ventaja mental de cara a futuros partidos con títulos en juego?

R: Nos dolió perder la Supercopa, un partido que teníamos controlado. Y, aunque hoy después de varios meses no sé si tanto, sí que eso nos ha alimentado a la hora de prepararnos para jugar contra el Madrid. Ahora bien, no sé si los partidos pasados pueden afectar tanto en el futuro, cada uno es diferente.

P: Pero hasta el momento los habéis dominado todos, incluido el de la Supercopa que se os escapó en el último cuarto.

R: Puede que hayamos jugado muchos más minutos mejor nosotros que ellos, pero al final si llegas a un partido de eliminación directa el Madrid tiene el carácter y la mentalidad de un equipo que sabe lo que quiere. Nosotros tenemos que seguir por esta línea, jugando como hasta ahora y con la mentalidad con la que estamos saliendo a la pista.

P: ¿Por qué se te da tan bien el Madrid, cuestión de motivación?

R: Motivación tengo. No me parece algo malo, al contrario. Es el equipo en el que jugué los últimos dos años y me gusta demostrar. Intento salir con las mismas ganas y mentalidad en todos los partidos, pero las cosas se están dando un poco mejor contra el Madrid.

P: Hablando de demostrar, esta temporada has insistido en que nadie te "ha regalado nada" y vienes "de muy abajo?. ¿Te alimenta tu recorrido, el haber pasado momentos complicados en tu carrera, para sacar tu mejor versión?

R: Todo por lo que pasé me llevó a estar hoy en el Barça. Cuando empecé a jugar no creía que a los 32 años iba a ser papá ni a estar jugando aquí. Disfruto mucho del lugar en el que estoy. Del equipo, de los compañeros y del entrenador. Y eso es en lo que me apoyo hoy para poder jugar y rendir. Para mi carrera estar en el Barça es algo muy grande.

P: ¿Es el mejor momento de tu carrera o hay algún aspecto en el que tú consideres que estás en el mejor momento?

R: Estoy en un momento de disfrute pleno dentro y fuera de la pista. El hecho de ser padre me cambió muchísimo la manera de enfocarme a la hora de entrenar y de jugar. Pero en gran parte también es por cómo me recibieron el primer día después de mucha controversia en el verano. Hoy disfruto mucho de todo lo que estamos consiguiendo, de cómo estoy jugando y de cómo mis compañeros se sienten conmigo.

P: ¿Cómo te recibió el vestuario, fue fácil la adaptación?

R: Me recibió súper bien. Todos los chicos son increíbles y muy fáciles de tratar. En ese sentido, estoy muy agradecido de llegar a un equipo con la química que tiene este Barça. Lo notaba mucho al enfrentarlo en los años anteriores, hay mucha unidad. Hoy estoy aprovechando eso para poder rendir y creo que me sumé al tren, a todo esto que están construyendo aquí, para poder aportar cosas.

P: ¿En qué te ha cambiado la paternidad como jugador?

R: No es que le quite importancia al baloncesto, que al final es lo que sé y me gusta hacer, pero es llegar a casa todos los días y tener una sonrisa. Supone poder desconectar de un lugar de mucha presión. Tenemos muchos partidos, la temporada es muy larga y con mucha exigencia. Y poder disfrutar en casa de mi hija, estar con mi mujer, es algo que hoy valoro mucho más.

P: ¿Cómo es la conciliación laboral y familiar habiendo tantos partidos y viajes?

R: Es difícil, pero al final es la vida que elegí. Delfi (su pareja) me acompaña también. Ella lo acepta y creo que es la persona que más me apoya en todo esto. Esperemos que podamos disfrutar de esta vida varios años más.

P: Con la baja de Nick Calathes en diciembre te tocó dar un paso al frente. ¿Ahora con la lesión de Cory Higgins por tres meses sientes que tienes que dar otro distinto?

R: Con la baja de (Nick) Calathes estaba claro que con Rokas (Jokubaitis) y yo teníamos que dar más. (Cory) Higgins también estaba fuera, pero la posición de base era muy importante para el equipo. Pero entonces sabíamos que Nick (Calathes) iba a volver en algún momento. Y cuando pasó tuve que acomodar mi juego otra vez al equipo. Ahora con Higgins de baja se me abre la posición de escolta un poco más, pero siempre intenté ayudar cuando me tocó salir, ya sea de '1' o de '2'.

P: Nikola Mirotic ha dicho en más de una ocasión que siente la responsabilidad de ser un líder más allá de la anotación, un referente. ¿Te sucede algo parecido, aunque acabes de llegar?

R: Tengo 32 años y he jugado en equipos muy importantes. 'Saras' (Jasikevicius) sabe que puedo darle experiencia, tener el carácter para jugar partidos grandes y liberar a los jugadores más importantes, como Niko (Mirotic), de un poco de presión. Pero creo que lo importante es que todos sabemos bien el rol que el entrenador nos pide. Y al final el equipo se va construyendo durante el año y lo importante va a ser cómo terminemos.

P: ¿En qué punto de esta construcción ves al equipo?

R: No me gustaría decir que alcanzamos el techo. Aún podemos jugar un poco mejor. Por momentos en contraataque estamos un poco atados, pero al defender bien eso nos da confianza e intentamos construir a partir de la defensa. El equipo todavía puede fluir un poco más en ataque.

P: Has explicado que Jasikevicius deja muy claro qué quiere de cada jugador en sus sistemas ofensivos. ¿Cómo se conjuga eso con el hecho de que tu seas un jugador de perfil creativo, con tendencia a improvisar?

R: El equipo es muy completo y versátil. Tal vez mi juego sea un poco más de creación, pero también tenemos gente que puede crear e improvisar en otras posiciones y 'Saras' lo sabe. Cuando el equipo fluye en anotación, él deja que el jugador decida bastante. Hay partidos en los que no hay tanto acierto, entonces ahí hay que apretar. Estar más duros y construir a partir de ahí. Depende de las sensaciones.

P: ¿Cómo es tu relación con Saras?

R: Muy buena. De entrenador a jugador, pero más de base a base. Él fue un base muy importante que anotaba, creaba mucho juego. Y creo que a mí me viene bien estar a su lado para coger esa dureza mental de caerse, de pelear cada pelota. Creo que eso me está haciendo mejor jugador.

P: ¿Si tuvieras que destacar el aspecto que más ha potenciado Jasikevicius de ti sería la mentalidad?

R: Sin duda. Desde el primer día no ha dejado que me relaje en ningún momento, que es algo de lo que quizás peco o he pecado antes. Hoy él no me deja y creo que eso es algo que me está haciendo muy bien.

P: ¿Has mejorado más esto que la defensa?

R: La defensa es uno de los puntos en los que más me han criticado en los últimos años y hoy más me están marcando. En ese sentido, el entrenador y el sistema del equipo me han ayudado, pero creo que mucha parte sale de mí, de querer cambiar parte de mi juego y de querer seguir jugando al máximo nivel.

P: El gran objetivo este año es la Euroliga. ¿Hay equipo para pelear por todos los títulos?

R: Hoy el objetivo es la Copa. Pero si hablamos del principio de la temporada y de cómo se perdió el año pasado la Euroliga, es en lo que todos pensamos, donde todos queremos destacar más. El equipo está preparado para ganarla y creo que tenemos el material, el hambre y la mentalidad para poder llegar y ganar la Euroliga.