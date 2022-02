Chus Bueno: ?Tener a Ricky en el All-Star hubiese sido fantástico?

Madrid, 18 feb (EFE).- Chus Bueno (Barcelona,1969), vicepresidente de la NBA para Europa, África y Oriente Medio, analiza en EFE cómo será el All-Star de Cleveland de este fin de semana a la vez que lamenta que la lesión de Ricky Rubio le haya apartado de poder estar en una cita que casi recuperará la normalidad.

Por el momento, Chus Bueno asegura que la Liga no se plantea llevar el All-Star a Europa por los problemas logísticos que supondría. Eso sí, como ha reconocido en varias ocasiones el comisionado de la NBA Adam Silver, lo que está más cerca es la disputa de un torneo formato Copa, basada más en ?Supercopas de fútbol? que en la Copa del Rey de baloncesto de España.

Pregunta: Estará en el All-Star de Cleveland, que será especial por la casi vuelta de la normalidad a este gran evento, ¿no?

Respuesta: Sin duda. Vamos recuperando actividades de precovid, aunque algunas todavía no hemos podido. Es el caso de ?Basketball Without Borders?, donde reuníamos el talento de todo el mundo. Pero tenemos un All-Star que para el aficionado que lo va a ver por televisión va a tener una total normalidad. Se va a parecer mucho a lo que teníamos antes.

P: Y también porque con la lista de los 75 mejores seguro que se hará algo especial. Como en el 50 aniversario de la Liga, cuando el All-Star se celebró también en Cleveland.

R: Sí, habrá cosas especiales como el reconocimiento a estos jugadores como por las actuaciones que habrá al descanso. Es un momento de echar un pequeño vistazo atrás y seguir mirando al futuro, porque tenemos un talento brutal en las canchas. Sabéis que para la NBA, el reconocer a la gente que ha hecho cosas en el pasado es fundamental.

P: Mirando atrás, siete años ya de aquel 2015 en el que tuvimos el salto entre Pau y Marc Gasol. Ahora no tenemos españoles en el All-Star. ¿Afecta esto al impacto del fin de semana en España?

R: Aquel momento fue único. Ojalá lo podamos repetir algún día, pero no existió nunca antes y va a ser difícil, no digamos imposible, que se pueda repetir. Pero creemos que ha habido muchísimos jugadores que han ayudado al crecimiento de la Liga y han sido grandísimos embajadores. Ahora con todas las tecnologías y redes sociales, el aficionado tiene muchísimo más acceso a contenidos de todos sus jugadores y equipos favoritos. Esto ha facilitado que la labor de esos embajadores no haga tanta falta. Siempre es necesario tener héroes locales. Tener a Ricky en el All-Star hubiese sido fantástico? pero tener a los hermanos Hernangómez, a Ibaka y a él en la Liga siempre es bueno.

Pero el mercado Europeo, que es maduro en baloncesto porque lo entiende, porque hay baloncesto en las escuelas, hace que la gente se fije de una forma más natural en los jugadores de la NBA. Hemos pasado ya esa fase de presentación; ahora cada uno lo consume como él quiere.

P: Una de las claves de la NBA para consumir la Liga es el League Pass. ¿En qué momento está?

R: El League Pass ha crecido enormemente en los últimos años. Hay sensibilidad en Europa donde tenemos destacados jugadores nacionales. Recuerdo que la primera temporada de Doncic subió en Eslovenia más de un 200%, y en España más de un 56%. Jokic en Serbia, Antetokounmpo en Grecia? Va subiendo muy rápido. Pero también de forma general. En países como Reino Unido, que podríamos pensar que no iba a destacar tanto porque no tiene a jugadores locales ni cultura de baloncesto, está a la altura de Alemania y España en el ?top3? de más consumidores de League Pass en Europa.

P: ¿Y han notado un crecimiento de la Liga con las acciones del 75 aniversario?

R: Sí lo estamos notando. Estamos haciendo acciones de márketing especiales, como la ?Bus Lane?. Y en el All-Star van a pasar cosas, como en el resto de la temporada. Esperamos seguir sorprendiendo.

P: ¿En qué situación está la NBA con el creciente mundo de los NFT, criptomonedas, metaverso??

R: Como bien has visto, una de las mejores activaciones que tuvimos durante la pandemia fue precisamente esto, sacar, junto a nuestro socio, Dapper Labs, nuestros NFT. Esto tuvo un impacto muy grande y llegó muy bien al aficionado. Además, generó muchos ingresos que ayudaron a paliar los que no estábamos teniendo. Esto nos demuestra que abrazar a las tecnologías y las cosas que vienen, cuanto antes mejor. Hay que entender el valor que nos pueden dar y dar a los aficionados. Esto siempre lo miramos con mucha atención y con mentalidad muy progresista.

Una cosa que siempre se nos dice a la NBA es que somos innovadores y abrazamos a las tecnologías. ?¡Mira ya se han apuntado!?? estamos orgullosos de esa visión y somos curiosos. Estamos hablando con gente de Meta para entender lo que es el metaverso? en 2010, en el Barcelona-Los Ángeles Lakers, fuimos los primeros en hacer un partido en 3D, aunque ya está totalmente olvidado. Algunas cosas funcionan y otras no, por la evolución de la tecnología. Pero tienes que estar cerca de las tecnologías cuando empiezas, pero como bien conoces a la NBA estamos muy cerca de lo que el metaverso puede significar para nosotros.

P: Y en el ?mundo real?, para abrazar nuevas ideas. Se filtró la semana pasada que la NFL se planteaba llevar la Super Bowl en el futuro al campo del Tottenham, dentro de su expansión europea. ¿Sería posible ver un All-Star en Europa?

R: En estas innovaciones, nosotros siempre estamos hablando en innovar el formato del All-Star, de si hacemos un torneo, con la famosa Copa del Rey? estamos dando vueltas a todos. Pero no creo. Al final la Super Bowl es el final de un torneo; te permite ir a un sitio jugarlo y terminar. En el caso del All-Star, pasa en mitad de la temporada. Desplazar a todo el mundo cuando hay gente que juega el mismo jueves? tiene algunos problemas de logística porque significa parar la competición en mitad de temporada y llevarla a otro continente significaría más barreras a saltar y problemas que solucionar. De momento, no está en la hoja de ruta de la NBA. Pero como siempre digo en esta casa, ahora no y en un futuro no lo sé. Los aviones cada día vuelan más rápido, el otro día salía que dentro de 15 años se podrá volar de Estados Unidos a Londres en 35 minutos, eso podría cambiar las cosas.

P: Ha mencionado la Copa que parece va a imitar la NBA, Adam Silver habla abiertamente de ello. Justo ahora se está disputando la Copa del Rey en España. ¿Se ha basado la NBA en ella?

R: La Copa del Rey, que es fantástica, no es la que más ha servido de referencia. Se han fijado más en el fútbol. En Supercopas de fútbol. Por la cantidad de volumen que mueven. Pero sí te digo que Adam Silver y Mark Tatum conocen perfectamente la Copa del Rey, saben el formato, cómo funciona en España? llevan los dos más de 20 años en esto. Lo tienen muy estudiado.

Veremos en el futuro. Sí que gusta, ya lo ha dicho Adam así que no tengo nada más que decir. Estamos mirando si podemos hacer alguna en el futuro.

P: Donde hay patrón, no manda marinero?

R: (Ríe). Por su puesto. Adam pregunta muchísimo. Ya sabes cómo somos en la NBA; nos gustan los datos, las tecnologías? pero sobre todo entenderlas antes. No nos tiramos a la piscina valientemente porque la marca exige excelencia. La decisión la tomará Adam junto a los propietarios, como se toman las decisiones estrategias que pueden cambiar la NBA como está entendida hoy.

Óscar Maya Belchí