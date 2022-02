David Gil: Estamos preparados para reaccionar cuanto antes

Vitoria, 23 feb (EFE).- El entrenador asistente de Bitci Baskonia, David Gil, señaló que el equipo ?está preparado para reaccionar cuanto antes? y añadió que los jugadores han entrenado bien estos días y están ?con otra cara?.

El vitoriano compareció en sala de prensa antes del partido ante el Unics Kazan en lugar de Neven Spahija, que se encuentra aislado en su domicilio por un positivo en coronavirus que se tendrá que confirmar con otra prueba de respaldo.

?Es posible que sea algún resto del coronavirus que tuvo. Esperamos que sea un falso positivo?, afirmó David Gil, que indicó que el croata está bien.

El ayudante del entrenador baskonista se mostró ?preparado para cualquier contratiempo? y dijo que seguirán la línea de lo que han preparado estas ?semanas más tranquilas?. ?No pienso si tengo que estar o no para dirigir el partido, no tengo presión extra en este sentido?, aseguró David Gil, que reconoció que estos días sin partidos les han venido bien para salir del ajetreo de la competición y ?estar juntos?.

?Esperamos la reacción que tiene que llegar porque la liga avanza?, valoró el asistente, que incidió en que han limpiado la mente ?para estar más frescos y preparados? y dijo que a pesar de que en la Euroliga no están en una buena posición para llegar al objetivo de playoffs, ?es una competición muy atractiva para jugar, los jugadores salen muy motivados y cualquier partido es una preparación para ser mejor en la competición doméstica?.

Sobre el rival analizó que ?es un equipo que no se rinde y por su actividad defensiva te lleva a tomar decisiones ilógicas en tu juego?. Remarcó que es el primer equipo en balones recuperados e hizo hincapié en no caer en esa dinámica a la que llevan a los rivales por su actividad, que les hace ?tomar riesgos en ataque que no los tienes muy previstos?.

Para evitar eso, indicó que lo primero tienen que compartir el balón y jugar más en equipo. ?Tenemos que simplificar más nuestro ataque para que los jugadores se sienten cómodos y sabiendo quién tiene que acabar según el momento del partido y la posesión?, remarcó. Además explicó que tienen que ?leer mejor la defensa? y subir sus líneas defensivas.

Preguntado por el trabajo de Velimir Perasovic en el conjunto ruso, David Gil, que trabajó con el croata en Vitoria, manifestó que no le sorprende la buena situación clasificatoria del Unics y opinó que Perasovic ?explota muy bien la habilidad física de su equipo?.

Para evitar estar sometidos por un rival muy activo, el asistente azulgrana apostó por estar ?muy pendientes de las líneas de pase? porque el ruso es un equipo que recupera balones ?por estar con mucha tensión en el uno contra uno?. Además concluyó que tienen que ?mejorar la calidad de bloqueos y movimientos y correr un poco más para estar más liberados?.

?Es muy importante nuestro balance defensivo porque en primeros segundos es muy peligroso. Allí nos metieron 34 puntos en este tramo?, subrayó.