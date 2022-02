David Jelínek: "Con David Eudal se ve a los jugadores más alegres"

Andorra La Vella, 25 feb (EFE).- Vuelve David Jelínek. El alero de Brno del MoraBanc, de 31 años, se lesionó a inicios de diciembre con su selección, la República Checa, en partido del PreMundial contra Lituania. Tres meses después se pondrá a las órdenes de un nuevo entrenador, David Eudal. Su retorno a pistas será el 1 de marzo en el Palau Blaugrana para jugar contra el vigente campeón de la Copa del Rey, el Barça. El checo confía que el equipo salga de la zona peligrosa de la Liga ACB y también valora la destitución de Ibon Navarro y el 'ascenso' de David Eudal.

Pregunta (P): Tres meses después vuelve a las pistas. ¿Cómo se encuentra?

Respuesta (R): "Bien. En principio me reincorporo al equipo con total normalidad y espero que todo siga por el buen camino. Sino sale nada mal en este retorno espero volver a jugar y por fin me pueda unir al resto de la plantilla. Por tanto, cumplo con los términos previstos en el inicio de la lesión".

Pregunta (P): Estos meses lejos de las pistas han pasado todo tipo de cosas: una situación complicada en la clasificación de la Liga ACB y la llegada de un nuevo entrenador después de la destitución de Ibon Navarro. ¿Cómo lo ha vivido desde fuera?

Respuesta (R): "Duro. Especialmente por el cambio de entrenador. Aunque no ha sido tan drástico ya que lo ha sustituido el segundo entrenador que lleva ya tiempo con nosotros. Esto hace que se vea diferente y no tanto como si hubiese venido un entrenador de fuera. Yo lo he vivido sufriendo y sin poder ayudar a mis compañeros en la pista".

Pregunta (P): ¿Se esperaba la destitución de Ibon Navarro?

Respuesta (R): "No me lo esperaba, pero es lo primero que se mira cuando las cosas no van tan bien. Hacía tiempo que no iban bien. Por tanto, puede ser que algún cambio si que me esperaba aunque había pensado que vendría un entrenador de fuera. Ahora toca salir de está con el nuevo entrenador, David Eudal. A sus órdenes se han sacado dos partidos muy complicados. Se nota que conoce el equipo y yo creo que lo está haciendo bien".

Pregunta (P): Eso sí, el MoraBanc Andorra no es un club que se caracterice por destituir un entrenador cuando las cosas no funcionan... Es la primera vez que pasa.

Respuesta (R): "Cierto... Finalmente es lo que se hace. Entiendo que la historia habla diferente en este club, pero no esperarás todo el año para luchar para no bajar. Se tiene que intentar hacer alguna cosa. Soy consciente que el club lo hacía diferente hasta ahora. Aún así, lo que importa es encontrar un empujón y si es de está manera es lo que hay".

Pregunta (P): ¿Y cree que era necesario este cambio de entrenador?

Respuesta (R): "No quiero decir que fuera necesaria, pero sí que hacía falta un tipo de empujón, una razón o una opinión diferente para cambiar esta mala dinámica. No siempre es fácil salir de una dinámica confiando en el mismo estilo. Ha habido épocas que hemos sido capaces de superarlo, pero está vez parecía que nos costaba mucho mas. Al final pasó lo que pasó. El cambio no quiero decir que vaya hacía mejor, ya que parece que antes se hacían las cosas mal, sino que se acerca más al estilo que necesitamos para salir de está mala dinámica".

Pregunta (P): Siendo uno de los capitanes... ¿Ha podido hablar con Ibon Navarro?

Respuesta (R): "Hablamos de manera más general. Me preguntaba cómo estaba de mi lesión. He hablado con él aunque también con David Eudal. El cambio es un cambio, pero siendo David Eudal el ayudante de Ibon Navarro y con muchos años aquí, es diferente que si ficháramos un entrenador de fuera".

Pregunta (P): Debut de David Eudal en Trento y victoria. Debut en la ACB en el WiZink Center contra el Real Madrid y también triunfo. Sorprende un poco...

Respuesta (R): "Si... Mucha gente decía que el partido de Trento era fácil. Allí nos quitamos esa sensación de hacer las cosas siempre mal. No fue nuestro mejor partido, pero lo ganamos. En Madrid fuimos con un poco de alegría y como no teníamos nada que perder conseguimos una gran victoria. De estar ahogados a sentir alivio. Tenemos que seguir con este ritmo después del parón y cuando volvamos seguir avanzando en la clasificación. También ganamos al Joventut Badalona. Se ve que la gente está más alegre y se ve un poco más diferente que antes".

Pregunta (P): Hacía tiempo que no tenía una lesión tan grave como está...

Respuesta (R): "Es verdad. Siempre he sufrido una lesión al año, pero hablamos de estar un mes de baja sólo y no de tres. Está vez parecía que no iba a ser tan grave y me hice bastante daño. Los tres meses se han hecho muy largos y más aún con todo lo que ha pasado. Estoy contento por volver y ahora me tocará coger el ritmo para poder ayudar al equipo".

Pregunta (P): Evitó el quirófano. ¿Este fue el punto más positivo?

Respuesta (R): "Estaba bastante hablado esto de pasar por el quirófano. Si hubiese tocado ir era lo que tocaba. Por suerte no hizo falta".

Pregunta (P): ¿Qué cosas nuevas está aportando David Eudal?

Respuesta (R): "David, por decirlo de alguna manera, da mas libertad. Había jugadores, que puede ser por la racha negativa, no se sentían tan libres o les costaba más con Ibon Navarro. Con el estilo que propone David hay jugadores que se encuentran mejor y pueden ayudar mas al equipo. Parece que algunos se sienten mejor con este nuevo estilo. El juego es muy similar. No ha cambiado tanto".

Pregunta (P): Se lesionó en un partido del PreMundial con su selección. Ahora volvemos a estar en Ventanas FIBA. Los jugadores siempre se quejan de la carga de partidos. ¿Cuál es su opinión?

Respuesta (R): "Hay muchos partidos y es una realidad. Lo que es difícil son los viajes y más aquí. Esta situación carga mucho. Estaría bien tener más opciones para descansar. Nosotros no somos, por ejemplo, el Real Madrid, que viaja en vuelos privados y esto cambia mucho".

Pregunta (P): ¿Confía que el equipo salga de está situación tan delicada?

Respuesta (R): "Espero que sí. No será fácil. Aunque quedan muchos partidos. Tendremos que sacar adelante algunos como contra el Coosur Real Betis, el Urbas Fuenlabrada o el Río Breogán aquí en casa. Eso sí, tendremos que asegurar salir de está zona lo más pronto posible para no llegar con está situación en las últimas jornadas para no bajar. Si lo conseguimos ya pensaremos en objetivos más importantes. Lo importante es no llegar al final con el culo apretado".

Pregunta (P): ¿Mentalmente cómo ve el equipo?

Respuesta (R): "Esta un poco mejor y gracias, sobretodo, a las victorias en la Liga ACB. No veo al equipo mal y después de estás Ventanas FIBA recuperaremos algunos jugadores. También servirá para que algunos jugadores que acumulan muchos partidos descansen. Esperamos llegar mejor que antes del parón".

Pregunta (P): Y su vuelta será en el Palau Blaugrana contra el vigente campeón de Copa del Rey, el Barça. No es el mejor rival posible...

Respuesta (R): [Sonríe] "Difícil. La pasada temporada cuando cogí la Covid-19 volví a jugar contra ellos. Aún no había empezado a caminar que ya estaba jugando al baloncesto contra el Barça. Es lo que toca. Tenemos que jugar contra todos. Haré lo que pueda. Es un retorno bastante duro".

Pregunta (P): ¿Vio la Copa del Rey?

Respuesta (R): "Sí. Los cuartos de final y la final. La final fue más dura. Esperaba unos ataques más fluidos. Hubo ataques desastrosos y eso que jugaba el Real Madrid contra el Barça...".

Víctor Duaso