Presidente del San Pablo: Hay que lograr 8 victorias da igual dónde, cómo y cuándo

Burgos, 26 feb (EFE).- El presidente del Hereda San Pablo Burgos, Félix Sancho, se ha fijado como objetivo de cara a lograr la permanencia "conseguir ocho victorias, da igual dónde, cómo y cuándo, porque esta temporada el descenso va a estar carísimo", según ha señalado en una entrevista concedida a Efe.

De hecho, cree que en este objetivo estarían inmersos "seis e incluso ocho equipos que van a tener que pelear hasta el final, pero puede haber incluso alguna sorpresa y gorda, por eso no hay que focalizar en ningún rival o partido concreto para no añadir más presión porque se puede ganar y perder ante cualquiera, como se está demostrando".

El dirigente burgalés, que cumple su cuarta temporada al frente del club, reconoce que está viviendo "momentos difíciles, pero con los cambios que se han realizado la situación se puede reconducir para salvar la temporada, que pasaría por lograr la permanencia".

El propio Sancho publicaba semanas atrás una carta abierta dirigida a la afición en la que, además de pedir su apoyo, reconocía posibles errores, aunque recordaba la dificultad de comparar los recientes éxitos en forma de títulos con la actual temporada.

"No se puede hablar de errores en primera persona, aunque cuando escoges un grupo humano lo haces por una trayectoria anterior y después es necesario que todos se conjunten y quizá no hubo la fortuna de acertar, pero cuando hay que cambiar tanto no todos los años se acierta", ha matizado.

Entre las numerosas modificaciones, la más llamativa se produjo en el banquillo, con hasta cuatro inquilinos en la actual temporada, Zan Tabak, su ayudante Félix Alonso, Salva Maldonado y, actualmente, Paco Olmos, en una situación que hasta ahora había sido inédita en el conjunto burgalés que no había variado de entrenador durante la temporada.

La última llegada, la de Olmos, que inició la temporada al frente del Breogán de Lugo, quizá fue la más inesperada por no ser habitual, algo a lo que el presidente del San Pablo le da normalidad "porque si fuera el Real Madrid o el Barcelona se vería de otra forma, pero es algo que puede producirse cuando hay un contrato de por medio y unas condiciones por lo que no tiene que ofender a nadie".

En este sentido, ha recordado que el club azulón sufrió en sus propias carnes la marcha durante la temporada del pívot estadounidense Deon Thompson, previo pago de la cláusula de rescisión, e incluso la pasada temporada un club extranjero quiso llevarse al técnico Joan Peñarroya, pero en su caso no tenía establecida la posibilidad de salida.

El inicio del técnico valenciano fue complicado al no llegar la victorias, lo que no supuso ninguna pérdida de confianza sobre su elección e incluso el presidente del San Pablo Burgos reiteraba que "ocurra lo que ocurra, terminará la temporada".

En ello ayudará, sin duda, la importante victoria lograda, por lo épica que fue tras dos prórrogas, ante el Surne Bilbao Básket que servirá, según su punto de vista, "como punto de partida para dar confianza a los jugadores".

Por ello, según Sancho, el parón competitivo por la Copa del Rey, la ventana de selecciones y ahora el brote de covid-19 en la plantilla y cuerpo técnico "pueden pasar factura porque habrá que ver cómo salen los jugadores de esta situación que siempre deja secuelas".

El próximo compromiso en el Coliseum será el 13 de marzo ante el Real Madrid, en un partido declarado como Día de ayuda al club, sin que esté relacionado con la medida adoptada esta temporada de permitir el acceso gratuito a los abonados como compensación por la pasada temporada en la que no pudieron acudir al pabellón por la pandemia.

Ello supuso unas pérdidas estimadas en 1,7 millones de euros entre abonados y taquillas que han tenido que ser compensadas, según el presidente, por las aportaciones extraordinarias de las Instituciones y el propio capital social dentro de un presupuesto inicial de 4,5 millones de euros que también se verá afectado por la situación deportiva y los cambios realizados.

Sancho considera que el "gran éxito del San Pablo Burgos será asentarse en ACB y, en función de las circunstancias, aspirar a cotas mayores como estar en play-off o en la Copa del Rey, sin renunciar a nada, pero siendo conscientes que el margen de mejora en crecimiento es complicado con un pabellón lleno y las aportaciones también al límite".