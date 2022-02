David Eudal: "El Barça a nivel táctico son un equipo muy rico"

El MoraBanc Andorra vuelve a competir después de 15 días y mañana visita el Palau Blaugrana (21 horas) para jugar contra el Barça, correspondiente a la decimoquinta jornada y suspendido por un brote de covid-19.

David Eudal, técnico de los del Principado, no escatimó elogios hacia los de Sarunas Jasikevicius. "El Barça a nivel táctico es un equipo muy rico", aseguró el entrenador andorrano.

El MoraBanc, que ya ganó en el WiZink Center al Real Madrid, llega a Barcelona con David Jelínek recuperado después de tres meses lesionado. Es aún duda Amine Noua, que sigue con secuelas de la covid-19, y no está previsto que viaje Gal Mekel, que se encuentra con su selección, y continuará de baja 'Tyson' Pérez y 'Tunde' Olumuyiwa.

"Realmente, contra el Barça tenemos que ser nosotros mismos. Valientes en ataque, jugar nuestro juego contra un equipo muy físico y en defensa nos tocará estar concentrados a nivel individual y colectivo", indicó el entrenador andorrano.

El parón de 15 días parece ser que ha sentado bien al MoraBanc. "El equipo está bien y ha entrenado muy bien. Estamos en un buen momento tanto de forma, confianza y anímicamente. Cuando empiece el partido veremos y a ver hasta dónde nos deja llegar el Barça, pero estoy contento de como estamos trabajando".

Eudal no cambiará la manera de jugar por enfrentarse al Barça. "Si cambias tu estilo de juego para intentar ganar acabas jugando a una cosa que no sabes o no estás acostumbrado. Tenemos una manera de jugar y no la cambiaremos".

El técnico andorrano aseguró que piensa en la permanencia, pero que sólo se centran en el partido de mañana. "Si digo que no pensamos, mentiría, pero vamos partido a partido y es así. Tenemos que sumar unas cuantas victorias aunque no podemos ir más allá que el encuentro contra el Barça".

Por su parte, Nacho Llovet, ala pívot del MoraBanc formado en el Joventut Badalona, también elogió a los catalanes. "Ellos tienen muchísimas armas y nosotros tendremos que decidir en que aspectos claves nos tendremos que centrar. Mirotic anotara puntos, claro que lo hará, pero no sólo tienen a él ya que tienen mas jugadores".

Llovet cree que el partido contra el Real Madrid en el WiZink puede servir de referencia. "Siempre hay posibilidades aunque sean los rivales el Barça o el Madrid, tops de Europa. La dificultad del reto es gigante y si vamos allí creyendo en nosotros y hacemos buen partido podemos competir que ese será el objetivo", sentenció Llovet.