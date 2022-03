Scola, Pau Gasol, Ricky Rubio, Felipe Reyes, Laura Nicholls, premios Gigantes

Scola: "Laprovittola está jugando muy bien, me alegro mucho por él"

Madrid, 14 mar (EFE).- El argentino Luis Scola, Pau Gasol, Felipe Reyes y Laura Nicholls como 'Gigantes Leyenda', Ricky Rubio y Raquel Carrera (Valencia Basket) como jugadores del año y Cory Higgins (Barça) como mejor jugador de la Liga Endesa han sido los galardonados en los premios de 2021 de 'Gigantes del Basket'.

En una gala en Madrid llena de personalidades del baloncesto español, la revista reconoció a ilustres de este deporte como el argentino Luis Scola, que recibió este premio después de haber dejado el baloncesto el pasado mes de septiembre para unirse al Varese italiano como consejero delegado.

"Gracias por este bonito reconocimiento, soy fan de la revista desde antes de llegar a España. Aquí es donde empezó todo para mi como profesional y como persona", manifestó al recoger el premio Scola, que admitió haber "pasado página" de su etapa como jugador. "No extraño jugar, lo que extraño es jugar bien", bromeó.

Otro de los recién retirados y reconocido como 'Leyenda' fue Felipe Reyes. "Me acuerdo con 9-10 años esperando a que saliera para ir al kiosko. Yo quería ver cómo hablábais de mi hermano Alfonso, y nunca me imaginé llegar a conseguir lo que he conseguido y menos ser 'Gigante Leyenda' de esta revista", declaró.

Con una misma emoción, o incluso mayor, recibió su galardón Laura Nicholls, que en mayo había dicho que tomaba "un parón" en su trayectoria y este lunes confirmó que era definitivo. "Me ha costado aceptar que sí, que me he retirado, es definitivo", declaró.

Por videoconferencia desde Estados Unidos recibió su premio la cuarta leyenda del póker: Pau Gasol. "Gracias por el reconocimiento y por todo el trabajo que hacéis por el baloncesto, yo como lector desde los principios de mi carrera os he disfrutado mucho, incluso los pósters", recordó.

No fue leyenda, pero se quedó cerca Pablo Laso, premiado como mejor entrenador de la década por su trayectoria al frente del Real Madrid. "En mi casa hay muy pocos cuadros, pocas cosas de baloncesto, pero está colgado de la pared una portada de Gigantes con mi cara", desveló el entrenador blanco, que recordó que cuando fichó alguien le dijo que no duraría "ni un telediario".

Como mejor jugador de la Liga Endesa, el estadounidense Cory Higgins se esmeró en aprender en castellano la difícil pronunciación de la palabra "reconocimiento" y aseguró que espera "volver muy pronto para contribuir al 100% al final de la temporada" de su lesión, una fascitis plantar crónica en su pie izquierdo de la que se intervino quirúrgicamente hace un mes.

También a través de un vídeo, como Pau Gasol, Ricky Rubio agradeció el premio a mejor jugador nacional del año, mientras se recupera de un desgarro del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. "Es un proceso largo, tomándomelo como un reto más en mi carrera", explicó.

La mejor jugadora de la temporada fue Raquel Carrera, que recogió tanto su premio individual como el galardón para su club, el Valencia Basket, y tuvo a su abuela, recientemente fallecida, como protagonista de su agradecimiento. "Para ella siempre he sido su gigante del basket", dijo.

La leyenda azulgrana Audie Norris, en representación del entrenador del Barça Sarunas Jasikevicius, el alero montenegrino del Casademont Zaragoza Dino Radoncic o el escolta brasileño del Hereda San Pablo Burgos Vitor Benite fueron los otros protagonistas de una gala que también tuvo premios para los más jóvenes, los junior Carla Brito (SPAR Gran Canaria) y Aday Mara (Casademont Zaragoza)..

Premios 'Gigantes del basket' 2021:

- Gigante leyenda internacional: Luis Scola.

- Gigante entrenador de la década: Pablo Laso.

- Gigante del año Liga Endesa: Cory Higgins.

- Gigante leyenda masculino: Felipe Reyes.

- Gigante leyenda femenino: Laura Nicholls.

- Club Gigante masculino: Barça.

- Club Gigante femenino: Valencia Basket.

- Gigante leyenda masculino: Pau Gasol.

- Gigante mejor entrenador: Sarunas Jasikevicius (Barça).

- Gigante del año femenino: Raquel Carrera (Valencia Basket).

- Gigante del año masculino: Ricky Rubio.

- Gigante mayor progresión masculino: Dino Radoncic (Casademont Zaragoza).

- Gigante mayor progresión femenino: Sika Koné (SPAR Gran Canaria).

- Gigante aniversario: NBA.

- Gigante mejor sponsor: Lenovo.

- Gigante especial: Eduardo García (Unicaja Málaga).

- Gigante mejor proyecto social: Campus Social Basket Kellog's

- Gigante 'in memoriam': Fernando Martínez Arroyo.

- Gigante árbitro de leyenda: Juan Carlos Arteaga, José Antonio Martin Bertrán y Pedro Hernández Cabrera.

- Gigante latinoamericano: Vitor Benite (San Pablo Burgos).

- Gigante creación de contenido: Drafteados.

- Gigante junior mayor progresión: Carla Brito (SPAR Gran Canaria) y Aday Mara (Casademont Zaragoza).

- Gigante mejor director deportivo: Xevi Pujol (Baxi Manresa).

- Gigante ciudad del deporte: La Nucía (Alicante).