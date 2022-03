Pedro Martínez: "El Andorra es un equipo de gran riqueza táctica"

Manresa (Barcelona), 25 mar (EFE)- El entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, destacó este viernes la gran variedad de recursos del MoraBanc Andorra, que mañana visitará el Nou Congost en la Liga Endesa.

"El Andorra es un muy buen equipo, tiene gran riqueza táctica y jugadores que saben generarse muy bien los lanzamientos. Han recuperado a Jelinek, que es letal en el tiro de tres puntos, y también tienen la mejor versión de Moussa Diagne, que parece que vuelve a estar a su nivel. El partido es muy importante para ellos y está claro que será difícil", advirtió Martínez.

El Baxi Manresa es el mejor equipo como local de toda la competición con 15 victorias en 18 partidos. Aún así, la temporada pasada el Andorra ya fue capaz de ganarle a domicilio por 64-69 y también se llevaron el partido en el Poliesportiu de Andorra por 92-86. Esta temporada, en la primera vuelta, los manresanos ganaron por un ajustado 89-92.

El factor de jugar en casa, para Pedro Martínez "está muy bien", pero "no es determinante" ni garantía de éxito: "Esto es deporte y nada está garantizado. Si no haces las cosas bien, cuando juegas en casa y pierdes, no sirve de nada el factor local. Tenemos que hacerlo lo mejor que podamos".

Para este encuentro, Martínez no podrá disponer de Ismael Bako. El pívot está realizando trabajo específico y hasta la próxima semana no será evaluado de su lesión en la mano izquierda. El jugador belga se ha perdido ya 3 partidos consecutivos, aunque el equipo ha logrado 2 victorias y 1 derrota sin él.

Sobre la exigencia física que tiene la temporada, el técnico del Baxi Manresa apuntó que "tienes que jugar partidos y no dejar de entrenar" y que, en este sentido, "es difícil dosificar" con el calendario que debe afrontar el equipo.

"Nos vienen un mes de abril muy exigente y lo único que pido es tener salud, porque cuantos más jugadores tienes, más puedes rotar", concluyó.