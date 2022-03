Porfi Fisac: Tenemos la obligación de ganar" ante el Lenovo Tenerife

Las Palmas de Gran Canaria, 25 mar (EFE).- El entrenador del Club de Baloncesto Gran Canaria, Porfi Fisac, considera que su equipo tiene "la obligación de ganar" contra el Lenovo Tenerife en el derbi isleño de la Liga Endesa de este sábado.

A su juicio, la victoria del Gran Canaria es "una obligación", porque de no ser así, se alejarían "de la parte alta", eso es lo que le preocupa, según indicó, y no el histórico de derrotas contra el equipo tinerfeño.

La clasificación "obliga a ganar", ha dicho en una rueda de prensa.

"Si juegan mejor que nosotros les felicitaremos", pero a nivel personal y profesional "no me permito pensar que el favorito es el rival jugando en Gran Canaria", porque el equipo amarillo "no entra en el Arena a perder".

El Lenovo Tenerife "lleva años haciendo plantillas con mucho criterio, acertando por muchos años", ha dicho, por lo que "están haciendo las cosas muy bien en cuanto a planificación de plantilla".

En esta ocasión "da igual quién vista la camiseta" porque "tiene que saber que nuestra afición necesita ganar estos partidos".

Respecto al jugador Giorgi Shermadini ha destacado que "es muy bueno, un excelente jugador" y un profesional "compensado".

Sobre el fichaje de Kenny Chery, ha confirmado que "va a debutar sí o sí" porque "no hay tiempo que perder, y más con el minutaje de algunos jugadores en EuroCup".

Tiene "características diferentes, con más verticalidad ofensiva, rango de tiro superior" y eso "hay que adaptarlo".

Con Chery "se ha fichado, además de an buen jugador, a una buena persona", eso es muy importante para el vestuario y "tiene que jugar al mejor nivel desde el primer día".

Sobre la operación de tabique de A. J. Slaughter, ha señalado que le ha llegado ya la máscara y habrá que "ver qué sensaciones tiene con ella" porque, "aunque no es la mejor situación, "es un partido donde la ayuda de todos los jugadores es vital".

Ha explicado que en este partido será clave "el grado de acierto, que definirá con más o menos ritmo quién se lleva el gato al agua", dentro de dos conceptos de juego "diferentes", ya que mientras el Lenovo Tenerife tiene un "juego estructurado y organizado, y saben llevar el baloncesto control máximo con un conocimiento de juego importante", el Gran Canaria "propone un baloncesto con más errores pero también con más dinamismo".

El equipo está "mentalmente preparado para jugar este partido" porque aunque son muchos partidos a la semana a juicio del entrenador "las dificultades nos llevan a ser más maduros y más sólidos", y eso implica que "algo bueno va a pasar", según el entrenador.