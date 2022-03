Pedro Martínez: ?Tengo mucha admiración por la identidad del Obradoiro?

Manresa (Barcelona), 31 mar (EFE).- El entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, alabó la "identidad" del Monbus Obradoiro, próximo rival del conjunto manresano en la Liga Endesa, del que admira el trabajo de su cuerpo técnico.

?Tengo mucha admiración por su identidad de juego, me gusta su estilo. Tienen un buen equipo y en su cancha siempre se genera un gran ambiente. Es un rival que siempre nos pone las cosas difíciles, pero ya hemos demostrado esta temporada que podemos sorprender en cualquier cancha?, comentó Martínez en la rueda de prensa previa al duelo del próximo sábado.

El Monbus Obradoiro y el Baxi Manresa abrirán la jornada 27 de Liga Endesa (18.00h) en el Fontes do Sar de Santiago de Compostela en un duelo entre dos equipos muy distanciados en la tabla.

Los gallegos ocupan la antepenúltima posición y han perdido los dos últimos partidos de liga, el último en la pista del Breogán (80-78). Los manresanos, en cambio, son la revelación de la temporada, ocupan la tercera plaza y afrontan el duelo tras una cómoda victoria contra el MoraBanc Andorra (90-64).

El equipo manresano ha disfrutado de una semana sin partidos, algo que no satisface a su entrenador: "Nos corta un poco el ritmo no jugar cada dos o tres días. Aún así, aprovechamos para entrenar cosas y recuperar a jugadores. Nos ha permitido enfocarnos solo en un rival y no preparar más de un partido en cada sesión".

Sobre el estado físico de su equipo, el técnico del Baxi Manresa no dio muchas pistas sobre el regreso del pívot Ismael Bako, lesionado en la mano izquierda.

"No sabemos cuándo volverá, esperamos que pronto, pero le necesitamos y cada día está mejor. Ahora mismo no hemos decidido si viaja el sábado?, reveló Martínez.

El jugador que no viajará a Galicia es el base Dani Garcia, quien ha sufrido una rotura del bíceps femoral de la pierna derecha.