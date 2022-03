Sakota: "Joventut es un equipo de nivel casi de Euroliga"

Zaragoza, 31 mar (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Dragan Sakota, ha destacado que su rival de la próxima jornada, el Joventut, es un equipo "de nivel casi de Euroliga".

El técnico serbio ha comparecido en rueda de prensa este jueves para analizar el encuentro del próximo sábado ante el conjunto de Badalona, tras su segunda semana al frente del equipo, y ha señalado que espera ver a un equipo "mejor" de lo que se ha visto hasta ahora.

Sakota considera que el Casademont Zaragoza está bien en el apartado físico y que lo ve "con más nivel de comunicación y cooperación".

El nuevo entrenador del equipo aragonés ha apuntado que restan nueve encuentros, que cada uno de ellos es "una nueva oportunidad" y que si ve "mejora y capacidad competitiva" será "mucho más optimista".

"El objetivo es ser un equipo mejor. Mi primer trabajo es encontrar la manera de que sea mejor. Soy consciente de que el equipo no es perfecto y me gustaría estar en una mejor situación. No nos ayuda hablar de lo que nos falta ahora mismo. Es evidente de que tener a algunos jugadores diferentes en algunas posiciones nos ayudaría pero la situación del mercado es muy complicada por limitada", ha analizado.

A este respecto ha explicado que ha llegado a la conclusión, después de ver al equipo, de que falta "equilibrio dentro y fuera", así como "falta de dureza" y que su intención es cambiarlo.

"He visto falta de capacidad atlética, falta de dureza, algo que estamos trabajando ahora para mejorar la situación", ha añadido.

También ha echado en falta "mejor química" que, a su juicio, debe empezar por "actitud defensiva".

"Otro punto es que el equipo estaba siendo uno de los que más pérdidas estaba teniendo de la competición. El objetivo es que sea capaz de compartir los roles y jugar inteligente y ese ha sido mi trabajo", ha apuntado.

Sakota entiende que un equipo que viene de muchas derrotas "se viene abajo" y que aunque es un trabajo que es "lo más difícil" está intentando enfatizar en la actitud defensiva para que no reciba canastas tan sencillas y para que el equipo coja confianza con puntos fáciles corriendo el campo y que así pueda crecer el optimismo.

El preparador serbio ha recordado que "cuando se está cayendo no se puede frenar en seco" y que es normal que se siga cayendo algo.

"El partido de Burgos no me dio nada pero tampoco yo me había adaptado del todo al equipo y ahora que llevamos más tiempo juntos tenemos mas capacidad para cooperar y trabajar juntos", ha comentado. EFE