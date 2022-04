Italia se niega a jugar contra Rusia en la fase de clasificación del Mundial

Roma, 1 abr (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), Giovanni Malagò, aseguró este viernes que "Italia no jugará contra Rusia" el partido previsto para el próximo 1 julio, de clasificación para el Mundial de 2023.

La selección italiana de baloncesto está encuadrada con la rusa en el mismo grupo, el H, en busca de la clasificación para el Mundial de 2023 que se disputará en Filipinas, Japón e Indonesia.

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) retrasó hasta el mes de mayo la decisión de suspender o no a los equipos, jugadores y árbitros rusos de las competiciones internacionales, una decisión que Malagò no termina de comprender.

"Lamentamos mucho la elección de la federación internacional de esperar a mayo, no lo entendemos", declaró en rueda de prensa una vez finalizado el consejo del CONI.

"El Comité Olímpico Internacional (COI) ha sido claro, no puede obligar a las federaciones internacionales, pero nos ha dicho lo que cree que es correcto", añadió Malagò. "Sólo el baloncesto y el biatlon han tardado en pronunciarse y esto no es bueno. Italia no jugará y el CONI está con Petrucci (presidente de la Federación Italiana de Baloncesto)", sentenció el mandatario.

Gianni Petrucci ya se alineó esta semana en contra de la decisión de la FIBA y ahora recibe el apoyo de su comité olímpico.

"Rusia ha roto la tregua olímpica y el COI ha recomendado encarecidamente a todas las federaciones mundiales que no inviten a los atletas rusos y bielorrusos a las competiciones deportivas internacionales", explicó Petrucci.

"Otras federaciones, sobre todo la FIFA, adoptaron hace tiempo una posición bien definida y, en consecuencia, medidas confirmadas por el Tribunal Arbitraje Deportivo (TAS). Excluir a Rusia de la comunidad deportiva internacional no es una decisión técnica, sino una decisión de política deportiva. El daño ya se ha producido y no entiendo qué escenarios pueden cambiar según la FIBA, de aquí a mayo", dijo.

De esta manera, Italia se planta contra la FIBA y contra Rusia. Por el momento, la 'azzurra' de baloncesto no disputará el encuentro ante la selección rusa correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial 2023.