El Joventut renueva al escolta Albert Ventura hasta 2024

Badalona (Barcelona), 7 abr (EFE).- El Joventut Badalona renovó este jueves por dos temporadas, hasta junio de 2024, a su capitán, Albert Ventura, según anunció el club catalán, con lo que el escolta verdinegro cumplirá 14 temporadas en el primer equipo verdinegro al final de su nuevo contrato.

Ventura, que este jueves cumple 30 años, debutó con el equipo catalán el 27 de marzo de 2011 y es con 324 el tercer jugador de la historia del club con más partidos en la competición nacional, solo superado por el base Rafa Jofresa y el alero Jordi Villacampa.

La renovación de Albert Ventura, que comenzó jugando en el premini del club verdinegro y pasó por todas las categorías inferiores del club, se había convertido en un clamor entre la afición verdinegra, que coreaba la palabra 'renovación' cada vez que Ventura saltaba a la pista del Palau Olímpic en los últimos meses.

En declaraciones a los medios del club, el jugador dijo sentirse "muy contento" por continuar "luchando" por los colores de la Penya y se marcó como próximo reto "acabar la temporada haciendo grandes cosas".

El capitán verdinegro calificó de "muy feliz" este jueves y quiso "agradecer" a los aficionados "todo el apoyo" que les han dado a lo largo "de todos estos años".

"Cuando llegué al club era un niño que solo quería jugar a baloncesto, pero ha pasado mucho tiempo y he conseguido cosas que no pensaba que me pasarían", afirmó el capitán verdinegro.