Laso: "La decisión de apartar a Heurtel y Thompkins es definitiva"

Madrid, 9 abr (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, comentó que "la decisión de apartar al equipo de Thomas Heurtel y Trey Thompkins es definitiva" y que su confianza en los 13 jugadores restantes de la plantilla era "total".

"Es una decisión técnica y tengo una confianza plena en el resto de jugadores. No hay mayor historia, bastante tengo con que los demás jugadores lo hagan lo mejor posible", dijo Laso.

A la pregunta de si era el momento más difícil desde que llegó al Real Madrid, el técnico fue claro.

"No. En la vida hay momentos buenos y malos. No es un momento cómodo para un entrenador, pero momentos difíciles he tenido muchos", observó.

Laso tuvo que volver a hablar de la decisión de apartar a Heurtel y Thompkins.

"Es una decisión mía. Tengo plena confianza en los 13 jugadores que tengo y vamos a volver a ser el equipo que queremos ser", afirmó.

La posibilidad de hacer un fichaje en el puesto de base parece poco probable.

"Están Sergi (Llull), Nigel (Williams-Goss) y Juan (Núñez). Tengo bien cubierto el puesto y luego están Alberto (Abalde), Adam (Hanga) e incluso Rudy (Fernández) y Fabien (Causeur). No hemos hablado de la posibilidad de fichar a nadie, aunque la obligación del club es estar atento al mercado", finalizó Pablo Laso.