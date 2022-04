Frank Vogel no seguirá como entrenador de los Lakers, según ESPN

Los Ángeles (EE.UU.), 10 abr (EFE).- Frank Vogel, que guió a Los Angeles Lakers al anillo en la temporada 2019-2020, no seguirá como entrenador de la franquicia angelina tras su histórico fracaso de este año, informó este domingo la cadena ESPN.

Adrian Wojnarowski, uno de los periodistas con mejores fuentes dentro de la NBA, aseguró en ESPN al terminar el último partido de los Lakers en la temporada regular (victoria sobre los Denver Nuggets tras una prórroga por 141-146) que el anuncio de la salida de Vogel se hará oficial este lunes.

"No me han contado una mierda", dijo Vogel, tras el encuentro ante los Nuggets, admitiendo que no sabía nada de su despido.

"Voy a disfrutar el partido de esta noche y celebrar lo que estos jóvenes han hecho hoy (...) para remontar y conseguir la victoria. Lidiaremos con 'el mañana' mañana", añadió.

Según ESPN, Vogel tenía contrato con los Lakers hasta el final de la próxima temporada.

Tras haber entrenado a los Indiana Pacers (2011-2016) y los Orlando Magic (2016-2018), Vogel desembarcó en la temporada 2019-2020 en el banquillo de los Lakers para relevar a Luke Walton.

Después de un fallido primer año con LeBron James en los de púrpura y oro, que acabó con el equipo fuera de los playoffs, Vogel llevó a los Lakers en su primer curso como entrenador hasta el anillo en una convulsa temporada marcada por la "burbuja" de Orlando (EE.UU.) y por el aterrizaje en Los Ángeles de Anthony Davis.

Ese fue el título número 17 con el que los Lakers igualaron a los Boston Celtics como el equipo más laureado de la NBA.

En la defensa de campeonato, los Lakers cayeron ante los Phoenix Suns en la primera ronda de los playoffs tras una temporada con muchas lesiones y contratiempos.

Pero aquel fracaso quedó en poca cosa comparado con la debacle de este año..

Los Lakers apostaron por un equipo muy veterano y unieron en una misma plantilla a LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Carmelo Anthony y Dwight Howard.

Considerados como uno de los grandes aspirantes al anillo en la pretemporada, los Lakers se estrellaron en uno de los mayores fracasos que se recuerdan en la NBA y quedaron fuera de los playoffs y del "play-in" al terminar la temporada regular en la undécima posición de la Conferencia Oeste (33-49).

Se espera que los Lakers cambien de arriba a abajo su proyecto para el próximo año para aprovechar al máximo a un LeBron James que ya tiene 37 años así que, previsiblemente, el despido de Vogel será solo la primera pieza en caer del dominó.