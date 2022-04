Laso se muestra ambiguo sobre el regreso de Thompkins y Heurtel

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, se mostró ambiguo sobre un posible regreso de Thomas Heurtel y Trey Thompkins al equipo, al ser preguntado por la presencia de ambos jugadores en el lugar destinado a los no convocados y lesionados.

"Ellos no están fuera del equipo. Están haciendo un trabajo específico. Han venido a apoyar a sus compañeros y me alegro, pero están trabajando fuera. Cuando los reincorporemos, veremos si vuelven o no", dijo.

Repreguntado por la situación, Laso no fue todo lo claro que suele ser ante cualquier cuestión.

"Han estado haciendo trabajo específico y para mí están en el equipo. Como Taylor, al que espero recuperar para el miércoles, o Hanga que tenía un problema físico. Todos tienen que hacer un trabajo específico. Espero que se unan al equipo y nos hagan más fuertes", finalizó Pablo Laso.