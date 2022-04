Calderón, Luyk, Ares, Aguilar, Sainz e Imbroda, al Salón de la Fama español

Madrid, 21 abr (EFE).- Los exjugadores José Manuel Calderón, Clifford Luyk, Blanca Ares, Elisa Aguilar, los exentrenadores Lolo Sainz y el recientemente fallecido Javier Imbroda (in memoriam), y la selección olímpica de Los Ángeles 1984 forman parte de las nuevas incorporaciones del Salón de la Fama del baloncesto español.

Así lo informa la Federación Española de Baloncesto, que señala que esta iniciativa que pretende reconocer a los más destacados protagonistas de la historia del baloncesto nacional.

Entre los seleccionados para formar parte de este grupo también figuran Nino Buscató, el brasileño Oscar Schmidt (internacional) y la lituana Uliana Semenova (extraordinario) como jugadores; Aíto García Reneses, como entrenador, y Francisco Monjas, en la categoría de árbitro.

Por su contribución a la historia del baloncesto español han sido elegidos el exjugador y doctor Jorge Guillén, el periodista Pedro Barthe, el expresidente federativo Ernesto Segura de Luna (in Memoriam), el exdirectivo Raimundo Saporta (in Memoriam), la exjugadora y directiva Pilar Godia (in Memoriam), el periodista Héctor Quiroga (in Memoriam) y la Junta de Andalucía (extraordinario).

Los seleccionados por esta iniciativa, promovida por la Federación Española de Baloncesto junto al diario As, recibirán su reconocimiento en una ceremonia de ingreso que se anunciará en los próximos meses, según informa la FEB.