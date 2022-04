Wetzell: No tengo problema de embarrarme en el juego

Vitoria, 21 abr (EFE).- El nuevo jugador de Bitci Baskonia, Yannick Wetzell, indicó este jueves que no tiene problemas de embarrarse e incidió que le gusta el juego duro.

El interior neozelandés que vestirá el dorsal 10 agradeció en la rueda de prensa de presentación como nuevo azulgrana las facilidades de su anterior club, para poder fichar por el conjunto vasco y admitió que fue una decisión ?difícil? porque se había comprometido a acabar la temporada.

?Estoy preparado para todo, soy bueno en el ?pick and roll? y juego bien en el poste y tengo pies rápidos?, explicó sobre sus capacidades y señaló que no es egoísta y está dispuesto a ayudar al entrenador y a dar lo mejor de él.

?Solo hay dos posiciones, en la cancha o fuera?, respondió preguntado por su preferencia a jugar de ?cinco? o de ?cuatro?.

?En Australia he jugado más de ?cinco? con buenos resultados. Me gustaría participar en defensa y no tengo inconveniente en hacer lo que me pidan?, manifestó sobre su juego y aclaró que no se preocupa por el futuro. ?He venido a jugar duro y a ganar partidos. Aprenderé de los procesos y se verá en mis resultados hasta dónde puedo llegar?, comentó.

Sobre el club dijo que el Buesa Arena ?es espectacular? y que todo el funcionamiento del equipo vitoriano es ?muy profesional?. ?Es una máquina muy bien engrasada?, añadió.

El director deportivo, Félix Fernández, que acompañó a Wetzell en sala de prensa, reconoció que el equipo "mejora con Yanni (Wetzell) y destacó que es un "jugador muy completo".

Por otro lado, explicó que será decisión de Neven Spahija, pero avanzó que la posición del recién llegado puede estar más dirigida al puesto de "cinco", al tiempo que señaló que "tener jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones es bueno. "Hoy en día no hay jugadores con una posición exclusiva", concluyó. (foto)