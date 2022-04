Raventós: "Peters viene para reforzarnos, tenemos tres exteriores tocados"

Madrid, 22 abr (EFE).- El entrenador del Urbas Fuenlabrada, Josep María Raventós, explicó que el base estadounidense Lamar Peters, incorporado este jueves para los últimos cinco encuentros de la temporada, viene para "reforzar" al equipo, porque tienen tres jugadores exteriores "tocados".

"Es un jugador que viene para ayudarnos, para reforzarnos. Tenemos tres jugadores de la línea exterior tocados y lo que no queremos es que nos pase lo que ocurrió en Badalona, que hay un jugador que el último día se resiente más y no puede jugar", explicó Raventós, en referencia al serbio Jovan Novak, que no pudo jugar en Badalona contra el Joventut.

Los otros dos jugadores "tocados" son el base esloveno Ziga Samar y el alero serbio Dragan Milosvaljevic, por lo que el Fuenlabrada ha decidido reforzarse con Peters.

"Es un jugador que ya tiene experiencia en Europa y que nos va a reforzar en defensa porque es un buen defensor, en ataque juega bien el 'pick and roll' y en uno contra uno desborda con mucha rapidez sobre las defensas rivales", destacó el entrenador sobre su nuevo pupilo, al que ve en buen estado físico y que conoce la Liga Endesa, tras haber pasado cuatro meses por el Baskonia este curso.

Peters viajará con el equipo a Valencia, donde el Urbas jugará contra el Valencia Basket en la Fuente de San Luis. Ganar fuera de casa es la asignatura pendiente del conjunto fuenlabreño, que solo ha vencido una vez fuera de su cancha esta temporada, en la del Casademont Zaragoza.

"Con muchas ganas de ganar fuera de casa. Tenemos mucha ilusión por dar a nuestra afición ese triunfo a domicilio que todo el mundo pide y con razón. El Valencia es un equipo muy fuerte y compensado, con experiencia europea. Además, ahora está jugando muy bien, ha recuperado a toda la plantilla. Va a ser un partido muy difícil, pero tenemos mucha ilusión puesta en este encuentro", explicó.

Ante el Valencia ya ganaron en la ida del Fernando Martín, gracias a una canasta final de Obi Emegano a tres segundos del final que definió el encuentro (88-87).

"Sí, pero aquí jugábamos con seis gracias a la afición y allí jugaremos cinco en la pista. Bueno, cinco y medio porque sé que van aficionados desde Fuenlabrada. Ojalá no oiga mucho a los seguidores del Valencia y sí oigamos mucho a los nuestros porque eso será señal de que estamos jugando bien", concluyó Raventós.