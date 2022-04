Hlinason: "Antes teníamos menos confianza"

Zaragoza, 27 abr (EFE).- El jugador islandés del Casademont Zaragoza, Tryggvi Hlinason, señaló que la diferencia entre el equipo que no era capaz de ganar en jornadas precedentes y el actual, que ha sumado tres triunfos seguidos, es que antes los jugadores tenían "menos confianza".

?Seguro que antes teníamos menos confianza en nosotros mismos y de la gente pero ahora estamos con la mentalidad de que vamos a seguir en este momento y en esta situación de la clasificación. Solo nos faltaba un poco de movimiento y velocidad para ganar porque si ganas uno, ganas otro y así sigues compitiendo. Con las tres victorias estamos más felices pero seguiremos con esta inercia para seguir ganando?, explicó en rueda de prensa.

El pívot valoró positivamente la incorporación en las últimas semanas de Sean Kilpatrick, Frankie Ferrari y Christian Mekowulu, de los que comentó que están ayudando en muchos aspectos del juego.

"Ferrari tiene una pinta diferente, quiere que corramos, nos empuja y eso es algo que nos faltaba antes, en mi opinión. La mentalidad de Ferrari, que es un tío feliz en la cancha, que quiere competir y ganar, nos ha dado un poquito de fuego. Todos queremos ganar porque somos competitivos y nos han ayudado en los dos lados de la cancha?, ha destacado.

Tras los triunfos consecutivos sobre Monbus Obradoiro, Barça y Río Breogán el equipo aragonés se encuentra con dos victorias de ventaja sobre la zona de descenso.

Sin embargo, esta circunstancia no va a hacer cambiar la perspectiva a Hlinason que apuntó que van a afrontar todos los partidos que restan hasta el final de temporada de la misma manera.

"Tenemos uno en casa ahora muy importante porque Bilbao tiene un equipo que puede explotar muchas cosas en la cancha y tendremos que parar sus claves buscando nuestro baloncesto?, analizó.

El gigante del conjunto aragonés logró superar en el partido contra el Breogán el récord de mates del equipo aragonés que estaba en posesión del neerlandés Henk Norel con 121.

A este respecto recordó que es el segundo récord que consigue en el Casademont Zaragoza tras el de tapones que logró el año pasado.

"Es algo para sentirse orgulloso. Es algo muy chulo poner una leyenda o algo así en el club. Estoy muy orgulloso y quiero seguir así aunque no sé cuál es el siguiente récord. En general yo siempre estoy feliz cuando ganamos y no me importa tanto lo que haga personalmente aunque claro que quiero mejorar mi juego y mi lugar en el equipo para mejorar nuestro baloncesto?, resaltó.