Doncic: "Va a ser muy difícil contra los Suns"

Luka Doncic, que se clasificó este jueves con los Dallas Mavericks para las semifinales del Oeste tras eliminar a los Utah Jazz, ensalzó a su próximo rival, los Phoenix Suns, y aseguró que su equipo tendrá que rendir al máximo nivel si quiere superar la siguiente ronda.

"Los Suns son el equipo número uno esta temporada. Va a ser muy difícil, tenemos que prepararnos muy bien. Va a ser muy difícil jugar ahí y ganar ahí", dijo a los medios.

"Tenemos que jugar nuestro mejor baloncesto. Creo que los Suns son un equipo increíble, tienen jugadores que pueden defender y pueden anotar. Es un equipo muy completo, así que tenemos que prepararnos bien y jugar nuestro baloncesto", añadió.

Los Mavericks cerraron con una victoria agónica (96-98) su primera ronda de los playoffs ante los Jazz (2-4) y el lunes empezarán las semifinales del Oeste contra los Suns, que lograron el mejor balance de la temporada regular en la NBA y que esta noche eliminaron a los Pelicans con un Chris Paul histórico: 14 de 14 en tiros para 33 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias.

En cuanto a Dallas, esta es la primera vez que superan una ronda de las eliminatorias desde el 2011, cuando el conjunto encabezado por Dirk Nowitzki acabó llevándose el anillo.

También es la primera victoria en una serie de playoffs de la NBA para Doncic, quien dijo estar "cansado" pero "muy feliz" por haber logrado su primer triunfo en las eliminatorias.

El esloveno (24 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias esta noche) aseguró que la clave en la serie ante los Jazz fue la defensa y confió en que puedan extender ese esfuerzo atrás frente a los Suns.

Doncic también admitió que en el sexto partido no estuvieron finos, pero indicó que mantenerse "todos juntos" y luchar unidos fue fundamental para sacar el partido adelante.

Muy disputado hasta el final, el encuentro pudo haber acabado con victoria para los Jazz si Bojan Bogdanovic hubiera metido el triple que intentó sobre la bocina, algo que, según bromeó tras el encuentro, puso a Doncic al borde de un ataque cardíaco.

"Le dije: 'Tú no fallas muchos de esos tiros'. Mi corazón se paró. Me pareció que ese tiro duró como quince segundos. No sé, solo esperaba que fallara", apuntó con una sonrisa de alivio.