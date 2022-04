Moncho Fernández: "Murcia nos arrasó en el partido de la primera vuelta"

Santiago de Compostela, 29 abr (EFE).- El entrenador del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, señaló que sus jugadores tienen que ?aprender? de lo que no hicieron bien en el choque de la primera vuelta contra el UCAM Murcia, un equipo que, a su juicio, tiene "muchísimas cosas buenas" y que exigirá "un nivel alto" de su equipo para sumar la segunda victoria consecutiva.

"En aquel partido nos ganaron desde el minuto 1 al 40, nos sacaron de la pista y nos arrasaron. Es el único partido en el que no hemos sido capaces de competir ni de jugar a lo que queríamos. Estoy seguro de que hemos aprendido de ese primer partido, pero las enseñanzas no valen si luego no las aplicas", declaró en rueda de prensa.

El técnico compostelano advirtió de que en el Palacio de Deportes de Murcia les espera un rival "muy físico" y "muy buen defensivo", con mucho poderío en el rebote ofensivo y un juego muy dinámico.

"Ellos están muy cómodos a un ritmo determinado y nosotros a otro. El que sea capaz de imponer su ritmo, mejor. Cuando hablo de ritmos altos no es solo por la velocidad, sino por las pérdidas que te provocan y eso es algo que también tenemos que evitar", avisó.

En este sentido, recordó que el bloque dirigido por Sito Alonso "aprieta" mucho en defensa, además de presionar "las líneas de pase, el balón...".

"Tácticamente es un equipo muy rico, tienen muy claro lo que quieren hacer", destacó el preparador del Obradoiro, que ganó por última vez en la pista del UCAM Murcia en 2017. EFE

