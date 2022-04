Óscar Quintana: "Valencia está en un gran momento de forma"

Óscar Quintana, entrenador del MoraBanc Andorra, avisó de los peligros del Valencia Basket, su rival de mañana (18.30 horas) en la Fonteta.

"El Valencia está en un gran momento de forma. No pierde en casa desde diciembre", dijo el entrenador de Torrelavega, que afronta una nueva final para la permanencia y contra un rival dirigido por un ex-MoraBanc como Joan Peñarroya.

La victoria del Coosur Real Betis en la pista del BAXI Manresa sitúa a los del Principado en una situación más que peligrosa. Eso sí, los andorranos se clasificaron el miércoles para disputar las semifinales de la Eurocopa. "Lo más importante para mí es el partido del sábado en Valencia y ser capaces de dar nuestra mejor versión para tener opciones".

El MoraBanc, con la única baja de 'Tyson' Pérez, se enfrenta a un rival que también logró su clasificación para jugar las semifinales de la Eurocopa. "Respecto a la Eurocopa está ahí, pero no pienso más allá del partido del martes y que nos sirva este partido contra Bursaspor para cohesionar más al equipo y estar más convencidos de lo que hacemos. Nosotros no somos buenos pensando porque nos atrapan nuestros fantasmas".

Quintana elogió a los de Joan Peñarroya. "Valencia está en un gran momento de forma y no pierde desde el 2021. Los de Peñarroya son un equipo muy profundo y si somos capaces de jugar bien 40 minutos y no 20 tendremos opciones. Con 20 no da para competir en Valencia".

La clave volverá a estar en defensa. "La misma línea de la defensa de la segunda parte contra Gran Canaria. Perder menos balones y luego ser más sólidos en el rebote para intentar correr y tener mejores porcentajes".

Sobre los cambios en el equipo a partir de su llegada, Óscar Quintana se quita méritos. "La situación es cómoda cuando ganas. Te alimenta, pero sobretodo las segundas partes de los últimos partidos nos ayudan a creer. No he inventado nada nuevo y yo estaba convencido que podíamos crecer a partir de la defensa. Si lo hacemos nos permite correr y anotar fácil. Sea como sea los demonios aún siguen ahí. Contra Burgos lo vimos y estuvimos atenazados".

Por su parte, David Jelínek también tuvo buenas palabras para los valencianos. "Es muy buen equipo y, especialmente, en su pista. Siempre juega muy duro y con su defensa les permite anotar puntos fáciles y intentaremos evitar todo esto para estar en el partido".

También valoró la situación del equipo después de acceder a semifinales de la Eurocopa, pero a la vez estar últimos de la Liga Endesa. "Por un lado tenemos opciones de llegar a la final en la Eurocopa y a un partido todo puede pasar y en ACB sabemos dónde estamos y lo que nos estamos jugando. Sabemos que es lo más importante para nosotros".

Jelínek, que está recuperado del pequeño esguince de tobillo sufrido en Gran Canaria, habló de las diferencias aportadas con la llegada de Óscar Quintana. "El primer cambio, como se vio con David Eudal al inicio, fue darnos más confianza y te libera un poco. Estamos mejor que antes. Óscar ha sido capaz de convertir al equipo y que creamos hasta el final del partido. Además creemos que podemos ganar a cualquier equipo", sentenció el alero checo.