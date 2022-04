Ensayo a las puertas de la batalla definitiva por la Final a Cuatro

Barcelona, 30 abr (EFE).- El Barça recibe este domingo (12:30 horas) la visita del Hereda San Pablo Burgos a 48 horas de medirse en el mismo escenario al Bayern Múnich en el quinto y definitivo partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga (2-2), con el billete a la Final a Cuatro de Belgrado en juego.

Pese a su privilegiada posición en la Liga Endesa -primero (23-7), con el 'basket average' ganado a su perseguidor inmediato, el Real Madrid (21-9)-, el cuadro catalán llega a la cita con la necesidad de reafirmarse después del colapso sufrido este viernes en el Audi Dome de Múnich.

Después de ganar el miércoles el tercer partido la serie (66-75), con un Nikola Mirotic estelar (25 puntos y 31 de valoración), el Barça desaprovechó la oportunidad de clasificarse para la Final a Cuatro con una dolorosa derrota (59-52) en la peor actuación ofensiva del curso (5 de 29 en triples y 9 de 23 en tiros de dos).

El arreón final de Rokas Jokubaitis y Álex Abrines, máximo anotador barcelonista con 12 tantos, maquilló el resultado, pero lo cierto es que el cuadro azulgrana fue en todo momento a remolque y llegó a perder de 19 puntos en la segunda mitad.

"Tenemos que reagruparnos", afirmó tras el partido el técnico del Barça, Sarunas Jasikevicius, que en la entrevista televisiva a pie de pista incidió en la "mala suerte" de sus jugadores en el tiro.

Sin embargo, el lituano fue más contundente al ser preguntado por los periodistas catalanes desplazados a Múnich: "El culpable no es ni el entrenador, ni el árbitro, ni el rival. El culpable eres tú. Cada uno tiene que mirarse al espejo. Y espero que sientan vergüenza, porque yo la siento".

"No es la primera vez que el equipo hace un cambio tan brutal en 48 horas. Estoy preparado para sufrir con ellos, he aceptado estos altibajos. A los aficionados les digo que vamos a luchar a muerte. No sé si pedir perdón por esta imagen, solo decirles que en cuatro días nos jugamos la vida y espero estar a la altura", añadió.

Antes, el Barça deberá medirse este domingo a un Hereda San Pablo Burgos que también llega en una situación delicada, ya que ocupa la penúltima posición de la Liga Endesa y solo ha ganado en una de las últimas siete jornadas.

Por otra parte, la jornada matinal de este domingo en el Palau Blaugrana tendrá un componente festivo por la celebración del cincuenta aniversario del pabellón azulgrana, que contará con la presencia, entre otros, de exjugadores legendarios como Roberto Dueñas, Nacho Solozabal, Juan Carlos Navarro, Andrés Jiménez o Epi.

En el capítulo de bajas, el Barça llega a la cita con la única ausencia confirmada del escolta Cory Higgins, que ya viajó a Múnich con el equipo y afronta la fase final de su recuperación tras ser intervenido el 14 de febrero de una fascitis plantar en el pie izquierdo.