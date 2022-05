La selección femenina jugará cuatro partidos amistosos en Melilla e Italia

Madrid, 3 may (EFE).- La selección española femenina de baloncesto no tendrá competición oficial este verano, tras no haber conseguido la clasificación para el Mundial de Australia, pero no por ello descuidará su preparación con dos torneos amistosos en Melilla e Italia.

La selección, dirigida por Miguel Méndez, se concentrará durante varias semanas en mayo y junio para prepararse de cara a sus próximas citas, cuatro partidos amistosos dentro de la gira 'Camino al Futuro', dos de ellos en Melilla, con las selecciones de Bélgica, Italia y Eslovenia.

La Federación española considera que "será un verano clave de cara a la renovación y consolidación del equipo que luchará por volver al podio de las competiciones internacionales".

Con ese objetivo, la Federación ha organizado la gira 'Camino al Futuro' que empezará el 24 de mayo y que se dividirá en dos partes.

Su primera parada será en Melilla, donde se reunirán hasta el 3 de junio. Allí se celebrará un Torneo amistoso en el que se enfrentarán a las selecciones de Bélgica, una de las 12 participantes en el Mundial, e Italia. Será en dos partidos que se celebrarán el miércoles 1 y el viernes 3 de junio, ambos a las 21 horas, en el Pabellón Javier Imbroda.

La segunda parte de la concentración se celebrará del 10 al 19 de junio. Diez días en los que la selección se reunirá en Guadalajara y en los que viajará a Italia para participar en otro Torneo Amistoso que las enfrentará a Eslovenia, el sábado 18, y al país anfitrión, el domingo 19.