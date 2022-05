Shannon Evans, jugador del Coosur Betis, explica, en pocas palabras, por qué ningún jugador de Betis o Sevilla quiere irse

El verdiblanco está disfrutando de los placeres que le brinda la ciudad y con la Feria de Abril se enamoró de ella de forma definitiva

Existe una leyenda urbana o más bien una creencia, con cierto aire mitológico, entre los aficionados al fútbol en Sevilla de que ningún jugador del Real Betis Balompié o del Sevilla FC quiere marcharse de los equipos una vez prueban todo lo que puede ofrecer la ciudad de Sevilla, que está considerada como una de las mejores del mundo. Lo cierto es que no es que están muy desencaminados, puesto que ya sea por su buen clima, por la forma de vida, por el tamaño de la urbe o por cómo son los sevillanos, los deportistas, a veces, son reacios a abandonar la ciudad y sus correspondientes proyectos deportivos a pesar de que les lleguen ofertas irrechazables de otros lugares del mundo. El mayor ejemplo de todo esto, que da una perfectamente explicación de por qué nadie quiere irse de Sevilla, la refleja Shannon Evans, jugador del baloncesto del Coosur Betis, que se ha enamorado de Sevilla y ya con la Feria de Abril ha terminado de volverse loco.



Shannon Evans, jugador del Real Betis Baloncesto, probó ayer los placeres de la Feria de Abril de Sevilla y con pocas palabras dejó clara su opinión. "La Feria es lo mejor que he visto en mi vida, realmente alucinante", escribió en sus redes sociales este norteamericano de Virginia, que se ha erigido en las últimas semanas como el líder de la remontada del equipo verdiblanco en la ACB que tiene ya en su mano, saboreando, la permanencia después de estar prácticamente desahuciado.





Este sentimiento se puede extender o extrapolar a los otros equipos de la ciudad, a los del fútbol, donde en los últimos tiempos se han vivido ejemplos claros de no querer marcharse de la ciudad o de forzar para querer quedarse.Debido a su explosión goleadora, no fueron pocos los equipos que se interesaron por, delantero de, la temporada pasada. A las oficinas dellegaron ofertas por el marroquí que en pleno agosto le dejó claro a, su director general deportivo, que no se iba a ningún lado. La escena ocurrió en un entrenamiento . "¿Qué pasa Monchi?", dijo el goleador a lo que el de San Fernando le contestó bromeando: "Tenemos que vender a un jugador, si no vendemos a ninguno tendremos que venderte a ti". El marroquí, lejos de cortarse, le contestó con más guasa todavía: "Yo no voy a irme, para que lo sepas ya".Por otro lado, en el Real Betis Balompié están viendo como Héctor Bellerín está forzando para quedarse de forma definitiva después de una temporada cedido . El lateral catalán es feliz en la ciudad, tiene buenos amigos, se ha adaptado a la perfección y en estos momentos no valora otra opción que no sea la de quedarse en Heliópolis. El bético también está disfrutando de la, tal y como ha hecho su compañero de equipo, pero en la sección de baloncesto,