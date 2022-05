Distrito ACB: mi metaverso, mis reglas

Madrid, 6 may (EFE).- El baloncesto español ya tiene su metaverso. Aunque no es un metaverso. El 'Distrito ACB' que ha presentado la asociación de clubes es un mundo virtual construido sobre tecnología 'blockchain', con moneda propia y cartas coleccionables similares a los NFT (token no fungible). Un mundo virtual en el que la ACB quiere marcar sus reglas: conservar el control, evitar la especulación y desarrollarlo junto a su comunidad. "Nadie va a poder adquirir partes de este mundo", explica a EFE su director general, José Miguel Calleja.

"Aquí nadie va a poder adquirir partes de este mundo. En la ACB entendemos la tecnología 'blockchain' como algo diferente. La gente lo asocia a comprar un cuadro, una parcela. Nosotros creemos en la interacción entre el mundo real y el digital, a través de la realidad aumentada, que ambos mundos se interconexionen, y en crear nuestro distrito en base a lo que nos digan los usuarios", relata el ejecutivo.

Este mundo virtual, ya disponible para los usuarios de dispositivos móviles Android y próximamente para los que empleen teléfonos con sistema operativo iOS (Apple), es la gran apuesta digital de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) para llegar a un público más interesado en lo tecnológico que en la canasta.

"Una de nuestras obsesiones es salirnos del fan de baloncesto, de nuestro seguidor más habitual, ofrecer experiencias para aficionados que tengan otro tipo de inquietudes. A lo mejor este tipo de personas no van a consumir directamente baloncesto, pero nos interesa que conozcan nuestros clubes, nuestros jugadores. El Distrito está diseñado para que participen y encuentren cosas que les ayuden a seguirnos", subraya Calleja.

UN MUNDO VIRTUAL CON MONEDA PROPIA

La aplicación, concebida como un juego y desarrollada junto a la empresa madrileña Donext, especializada en tokens no fungibles (NFT) que ya ha trabajado con Disney o Bankia (actual Caixabank), permite a quien se registre en ella navegar por una ciudad con calles, edificios, parques, y como no podría ser de otra manera, una cancha de baloncesto.

El objetivo es obtener tarjetas de los jugadores de la Liga Endesa, con los que pueden retarse con otros usuarios reales a duelos en los que se compara las características de la tarjeta de un jugador frente a la de otro del rival y gana el que tenga mejores valoraciones, con un punto de variación probabilística que puede dar lugar a sorpresas.

También se podrán obtener nuevas tarjetas de jugadores en los pabellones de la Liga Endesa, con una tecnología de realidad aumentada que permitirá capturar a algunos de los jugadores que estén disputando un partido para incluirlos en este mundo digital. O coleccionar NFT de vídeos relativos a momentos históricos de la competición, denominados 'Highlights Legends'.

A través de retos diarios propuestos por la ACB, los usuarios pueden recaudar monedas o 'ACB coins' con los que pueden adquirir nuevas tarjetas (en cofres denominados 'ACB Ball') o comprar potenciadores para mejorar las características de las cartas que ya tienen en su poder.

Entre las reglas que ha decidido imponer la ACB en su mundo virtual está que, a diferencia de otros juegos similares, no se puede pagar para adquirir monedas en su juego (lo que se denomina en el argot especializado 'pay-to-win') sino que solo se pueden obtener más monedas virtuales jugando o realizando retos ('play-to-earn').

"De momento el 'ACB coin' se utiliza solo en este mundo, en el futuro veremos cómo se desarrolla todo, no solo nuestro mundo sino alrededor. Ahora mismo queremos que el usuario no sienta que por su capacidad adquisitiva puede superar a otros usuarios", explica Calleja.

Bajo esta decisión subyace otra reflexión de la entidad que rige la principal liga del baloncesto español: entrar en el mundo del 'blockchain' evitando algunos de sus riesgos. "Es una tecnología que se está utilizando en muchos casos para la especulación, y estratégicamente eso no es nuestro objetivo. Creamos un espacio basado en 'blockchain' para crear una comunidad", señala.

NUEVO ESPACIO PARA PATROCINADORES Y EVENTOS

Este nuevo mundo también pretende ser un nuevo espacio para patrocinadores. "Ya estamos hablando con algunas marcas", reconoce Calleja, aunque recuerda que la marca que se una tendrá que ajustarse a las reglas del mundo virtual de la ACB. "Como en una ciudad, no puede construir cada uno lo que quiere", afirma.

En un contexto en el que otros juegos ya han llegado a albergar conciertos, como es el caso del popular 'Fortnite', el baloncesto español quiere llegar a convertir su mundo virtual en un espacio en el que ocurran cosas más allá del propio juego.

"Habrá eventos, habrá cosas que no serán puro juego que harán que la gente quiera estar aquí. Nuestra intención es divertir a la gente, que lo pase bien, que sea algo muy natural, como un juego Pokemon de realidad aumentada, juntar lo digital y lo presencial, y también con lo analógico. Creemos que la persona que tiene de 8 a 30 años es su hábitat natural, se mueve de uno a otro, y cada vez se va a mover más", anticipó el presidente de la ACB, Antonio Martín, en la presentación del 'Distrito ACB'. El metaverso de la ACB, que no es un metaverso.

Miguel Ángel Moreno