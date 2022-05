Marcelino espera a un Granada "reforzado" tras la victoria en Mallorca

Bilbao, 9 may (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, espera encontrarse este martes en el Nuevo Los Cármenes a un Granada "reforzado" tras la "concluyente" victoria por 2-6 que logró el pasado sábado en Mallorca.

"Están muy necesitados, pero los números con (Aitor) Karanka están siendo muy buenos y han convertido la frustración y desilusión en una posibilidad real de salvar la categoría. Seguro que les supone un cambio de mentalidad para dar el empujón definitivo", apuntó el técnico en la rueda de prensa previa al partido.

En ese sentido, Marcelino confesó que aunque "no es un indicador definitivo" preferiría enfrentarse a un rival que viene de perder y no de ganar, aunque recalcó que el Athletic también llega a esta cita "en una dinámica buena" y con la "gran motivación" de conseguir una plaza europea.

"Estar a estas alturas muy cerca de Europa nos tiene que dar la máxima ilusión y motivación para luchar por los tres puntos. Para eso tenemos que ser incisivos e ir a por el partido desde el inicio", incidió el asturiano, antes de subrayar la trascendencia de no encajar ningún gol por tercera jornada consecutiva.

"Llevamos dos partidos sin encajar y vamos a intentar que haya un tercero porque nos indicaría el camino para ganar. Si se produce, tendremos muchas opciones", dijo Marcelino, que admitió el buen momento de forma del conjunto nazarí y de su delantero Jorge Molina.

"Debemos defender muy bien a un equipo que viene de meter seis goles y que tiene a un jugador de 40 años en su eterna juventud capaz de marcar goles, de dar asistencias y de ser un jugador muy importante", añadió.

También fue cuestionado sobre los insultos a José Bordalás el pasado sábado en San Mamés que fueron denunciados tras el partido por el propio técnico y también por el Valencia este lunes en un comunicado.

"No me gusta el insulto como expresión. A mi también como entrenador me ha insultado en algunos campos de forma bastante vehemente. Es indudable que te molesta. Así me he sentido yo y entiendo que se pueda sentir él", señaló.

Por último, Marcelino cree que "sería bastante triste" que el posible interés en su continuidad por parte de los candidatos a la presidencia del Athletic en las elecciones previstas en principio para el mes de junio dependieran de que el equipo rojiblanco se clasificara o no para competiciones europeas.

"Estoy hablando de mi futuro todos los días aquí. He intentado dejar claro cuál es mi postura, que a la vez conlleva una postura general de la situación. Lo más importante para el Athletic y también para Marcelino es ganar mañana", zanjó cuando se le preguntó si por su parte seguiría en Bilbao si logra el billete continental.