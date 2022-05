Último partido en el Palau Blaugrana antes de la Final a Cuatro

Barcelona, 9 may (EFE).- El Barça se enfrenta este martes en el Palau Blaugrana al Surne Bilbao Basket (19:00 horas), en el que será el último partido en casa del conjunto barcelonista antes de la Final a Cuatro de la Euroliga -del 19 al 21 de mayo en Belgrado (Serbia)-.

El equipo dirigido por el lituano Sarunas Jasikevicius llega a la penúltima jornada de la Liga Endesa con los deberes hechos, ya que se aseguró matemáticamente la primera posición de la tabla al vencer el pasado sábado en la pista del Río Breogán (72-74).

El Barça fue de menos a más en el partido, puesto que llegó a perder de 22 puntos antes del descanso (48-26, m.19), empezó el último cuarto con una desventaja de 14 tantos (66-52) y acabó ganando gracias a una canasta del escolta Cory Higgins a 44 segundos del final (6-22, parcial en el último cuarto).

El regreso del estadounidense, que había jugado por última vez el 27 de enero contra el Asvel Villeurbanne y fue operado el 14 de febrero de la fascitis plantar crónica que sufría en el pie izquierdo, supone un refuerzo de lujo a las puertas de la fase crucial de la temporada.

"Hacía tiempo que no me sentía así de bien. Me sentí bien moviéndome en la pista, entrando en el grupo. Solo quiero estar en la posición de ayudar al equipo lo máximo posible", explicó Higgins, autor de 8 puntos en casi 17 minutos de juego.

"Estaban previstos estos minutos. Tiene buena pinta lo de Cory, ojalá pueda seguir. Lo vi bastante seguro. Ojalá nos pueda dar algunos minutos, porque ya ha estado en estas situaciones de 'Final Four' antes", celebró desde la sala de prensa Jasikevicius.

El técnico lituano reconoció que la primera parte del Barça frente al Río Breogán no fue "digna", pero subrayó la "muy buena reacción" de sus jugadores tras el paso por vestuarios.

"Hay que hablar de los 24 puntos encajados en la segunda parte. Hemos encontrado un par de bases que han jugado con criterio, Laprovittola y Jokubaitis. Cuando los bases funcionan, el equipo también. Pero hay que mejorar mucho. No es el nivel que queremos demostrar, no vamos a mentir", resumió el técnico del Barça.

Un mensaje que ha calado en el vestuario y repitió el alero Álex Abrines, máximo anotador del Barça con 12 puntos: "Queda poco tiempo para reaccionar, nos jugamos la temporada en pocas semanas. Nos tenemos que mirar cada uno al espejo y pensar en qué hemos fallado. No podemos empezar los partidos así, y menos fuera de casa".

"Quedan dos partidos (de la fase regular de la Liga Endesa) en los que el resultado no es importante para la clasificación, pero para nosotros sí son muy importantes porque sirven de preparación para la Final Four", añadió el jugador mallorquín.

El primer compromiso llega este martes frente al Surne Bilbao Basket, que atraviesa un gran momento de forma al haber ganado cinco de sus últimos seis partidos y que aún aspira a asaltar el último billete para las eliminatorias por el título.

En el capítulo de bajas, el Barça contará por segundo partido consecutivo con la ausencia del escolta Dante Exum, por una distensión en el aductor del muslo izquierdo.

Asimismo, como ya sucedió frente al Río Breogán con la ausencia del ala-pívot Nikola Mirotic por decisión técnica, está previsto que Jasikevicius haga rotaciones pensando en la Final a Cuatro.