Treinta años del ascenso del Cáceres a la ACB: De Ji?í Oká? a Carlos Toledo

Cáceres, 10 may (EFE).- El 10 de mayo de 1992 la ciudad de Cáceres vivió el apoteósico ascenso del extinto Cáceres CB a la máxima categoría del baloncesto masculino, la ACB, un salto que 30 años después aún está en la retina de muchos cacereños que esperan que el equipo actual, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, lo reedite más pronto que tarde.

Con esa esperanza, la Agencia Efe ha reunido a una de las figuras de esa época, el checo Ji?í Oká?, y al alero todoterreno del Cáceres Carlos Toledo, quien vive su segunda etapa en la ciudad tras haber participado en el ascenso de 2015 que les llevó a LEB Oro, la segunda categoría nacional.

?Éramos un equipo modesto, nadie lo esperaba, compraron la plaza para mantenerse en la Primera División, teníamos el presupuesto más bajo, había más equipos para subir, pero poco a poco mejoramos?, explica sobre la temporada 1991/1992 Oká?, que sigue vinculado al baloncesto entrenando en categoría inferiores de los ?tigres? de Brno (República Checa), su ciudad natal.

La canasta de Jordi Freixanet a falta de dos segundos para terminar el cuarto partido de la eliminatoria contra el Prohaci Mallorca, en el pabellón de la Ciudad Deportiva, fue el culmen de la gesta deportiva más celebrada en Cáceres.

El equipo extremeño colocaba el 80-79 en el marcador y obtenía la ansiada victoria en el cuarto partido de una ronda de ascenso al mejor de cinco, en lo que fue la segunda opción de subir del Cáceres CB ese año.

Y es que tras perder contra Festina Andorra la final de los campeones de grupo de la segunda fase de la categoría, los cacereños se reengancharon al sueño al vencer a los canarios en las eliminatorias por la segunda plaza de acceso a la ACB, lo que les dio el pase a la finalísima contra el conjunto andorrano.

?Estuvimos casi en ACB con los dos pies contra Andorra, pero no fue posible; luego fue mucho más difícil, había que recuperar la moral para otra vez jugar, y lo conseguimos?, ha recordado Oká?.

La gesta se dio en un año mágico para la ciudad, de multitudes, con la primera edición del festival WOMAD y espectáculos como el concierto de Dire Straits.

?Ahora he visitado el WOMAD, con la plaza llena, me ha recordado muchísimo a la celebración, desde el balcón del ayuntamiento, cómo nos saludaba la gente, lo tendré clavado para siempre, se me pone la piel de gallina sólo de recordarlo?, ha asegurado el pívot checo de 2,17 metros.

La caída del telón de acero en 1989 y la salida de la influencia soviética de la por entonces Checoslovaquia fue clave para que Oká? pudiera jugar fuera de su país, por primera vez unos meses en Hungría, para recalar luego en España.

Sobre la posibilidad de reeditar ahora la gesta en Cáceres, el checo ve importante el factor del ?sexto hombre?, la presión del público en la cancha, y aunque admite que la fortuna también juega un papel determinante, sin dar ?consejos? a los jugadores, ?eso es para los entrenadores?, asegura que la dificultad radica en ?encajar? las piezas y que funcione la química del equipo.

Por su parte, el murciano Toledo recuerda con cariño cómo estaba el ?pabellón a reventar?, la ciudad ?volcada? en el partido ?durísimo? del ascenso de LEB Plata a Oro, con invasión de pista tras el definitivo triple del Luis Parejo en 2015.

?Fue increíble, la verdad es que la ciudad respira baloncesto desde la etapa vuestra -refiriéndose a Oká?-, que he visto por vídeos cómo teníais el pabellón, ahora el pabellón es más grande pero la gente que viene apoya a muerte?, recalca el alero verdinegro.

Toledo llegó esa temporada con 19 años al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, club creado en 2007 por la unión de las canteras del antiguo Cáceres y el colegio San Antonio, y vive ahora su segunda etapa en el equipo, actualmente octavo, en puestos de playoffs de ascenso a ACB a falta de dos jornadas.

A su juicio, a pesar de que es complicado subir, y que hay grandes equipos en liza y ?se necesita mucho dinero?, espera que la ciudad se vuelque en esta recta final para ver hasta dónde pueden llegar, con la esperanza de reeditar más pronto que tarde la gesta de 1992.

Cáceres estuvo más de una década en la élite del baloncesto español y acarició la Copa del Rey en la final de 1997.

Vicente M.Roso