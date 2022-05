Ibon Navarro tratará sobre su continuidad el lunes

Málaga, 13 may (EFE).- El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, ha afirmado este viernes que, aunque ha hablado con el club, tratará sobre su continuidad el próximo lunes "de una forma más seria, oficial y definitiva" una vez que acabe una temporada que no ha sido lo buena que le "hubiera gustado".

"Nos sentaremos, haremos una valoración final y veremos dónde estamos", dijo en rueda de prensa Navarro, quien precisó que del año del Unicaja "no hay culpables pero sí un responsable" que es él; "la realidad es que no lo hemos conseguido", reconoció.

Aunque hay potencial para un futuro "sin duda", Ibon Navarro dijo que "no hay que olvidar que este equipo va a acabar este año el doce", el año pasado el diez y el anterior el once, "por lo que está donde está y no es un accidente".

Afrontar un encuentro ante el Río Breogán sin trascendencia es complicado porque, según consideró, "la energía ahora mismo en el equipo no es buena, no es positiva, no es ilusionante", aunque el Unicaja buscará "mostrar la mejor versión posible" e intentará tener una despedida "digna a nivel individual y la mejor a nivel colectivo".