Laprovittola y Deck buscan en Belgrado su primera Euroliga

Madrid, 18 may (EFE).- Los internacionales argentinos Gabriel Deck y Nicolás Laprovittola buscan a partir de este jueves en la Fase Final de Belgrado (Serbia) la que sería su primera Euroliga en ambos casos, y uno de los dos tiene ya garantizada su presencia en la final del sábado porque en semifinales se enfrentan sus dos equipos, el Real Madrid y el Barça, respectivamente.

Antes de viajar a la capital serbia, el alero blanco confesó a los medios oficiales del club que le motiva especialmente conquistar un título que le falta en su palmarés. ?Me hace muchísima ilusión poder ganarla. Es el único título que me falta y el deseo de todos es poder llevárnoslo. El equipo, mis compañeros y el cuerpo técnico me dan mucha confianza. Todos estamos muy mentalizados y pensando en aportar lo mejor de nosotros mismos y darlo todo?, dijo.

Recordó que "todos" en el Real Madrid saben lo que significa una Final a Cuatro. "Poder estar ahí es muy bonito y toca disfrutarlo y tratar de llegar de la mejor manera. El objetivo era estar aquí. Ha habido semanas en que la gente dudaba de nosotros, pero el equipo no?, añadió.

Por su parte, el base azulgrana, que a sus 32 años debutará en una Final a Cuatro, reconoció que es una cita que afronta con "mucha ilusión y ansiedad también", aunque de momento las emociones no le han impedido dormir, según explicó a EFE.

Su primer rival en Belgrado será el Real Madrid, en el que militó hasta el verano pasado, por lo que será un partido especial para él. "No sé cuántas veces habrá pasado, ni soy de mirar mucho el historial, pero somos dos equipos que aspiramos a lo mismo y va a ser muy emocionante", dijo el internacional de Morón.

Laprovittola fue clave en la clasificación del Barça para la Fase Final de la Euroliga con su actuación en el quinto y definitivo partido del playoff frente al Bayern Múnic, en el que destacó con sus 26 puntos, 20 de ellos en la segunda parte, cuando su equipo más lo necesitaba.

Barça y Madrid se jugarán este jueves 19 de mayo (19.00 GMT) el billete para la final del sábado, en la que el ganador se enfrentará al que supere la otra semifinal, en la que se medirán el Anadolu Efes turco y el Olympiacos griego (16.00 GMT).