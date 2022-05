Rubio: "Me gustaría volver a Europa, pero no sé ni dónde ni cuándo"

Rubio: "Me gustaría volver a Europa, pero no sé ni dónde ni cuándo"

Barcelona, 20 may (EFE).- El base español Ricky Rubio aseguró este viernes que le gustaría "volver a jugar en Europa" en un futuro, pero no quiso aventurar "ni cuándo ni dónde", en el acto de presentación del Primer Congreso de Ensayos Clínicos contra el Cáncer impulsado por su fundación.

"Ni yo mismo sé dónde me gustaría jugar. No sé ni dónde voy a jugar el año que viene, imagínate cuando decida volver. Sí que me gustaría volver a Europa, jugar aquí, pero no sé ni cuándo ni dónde", afirmó el jugador del Masnou, que en el mes de febrero fue traspasado a los Indiana Pacers y termina contrato este verano.

Rubio tiene muy claras cuáles son sus prioridades a día de hoy: "Te puedo responder algo ahora y dentro de dos o tres años hablar de otra cosa totalmente diferente. Ahora mismo solo pienso en la recuperación y disfruto del baloncesto como cualquier aficionado".

El internacional español sufrió una grave lesión de rodilla el 28 de diciembre, con un tiempo estimado de diez o doce meses de recuperación, justamente cuando estaba ejerciendo de líder de unos jóvenes y talentosos Cleveland Cavaliers.

"Cuando me lesioné, tuvimos un objetivo claro: volver mejor de lo que estaba. Dentro de un mes, que se cumplen seis desde la lesión, regreso a Estados Unidos a visitar al doctor, a que casi me dé el alta médica. A partir de ahí, voy a empezar a hacer cosas más agresivas para la rodilla", explicó Rubio.

El exjugador del Joventut y el Barça, sin embargo, no se fija una fecha para volver a las pistas: "Al final se trata de escuchar a la rodilla y ver cómo estoy. La pretemporada empieza a finales de septiembre y en principio la podré hacer. Volver jugar, depende de las sensaciones. Puede ser en octubre, noviembre o diciembre".

"Si no me siento cómodo, va a ser más tiempo. No hay una fecha concreta, pero de momento los plazos se han cumplido. Estoy muy contento de cómo va la evolución", concluyó el base catalán.