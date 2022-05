Williams-Goss se perderá la final y Laso no descarta contar con Heurtel

Belgrado, 20 may (EFE).- El Real Madrid no podrá contar en la final de la Euroliga con Nigel Williams-Goss, lesionado en el tobillo derecho en la semifinal contra el Barça, por lo que su entrenador, Pablo Laso, admitió que podría volver a utilizar a Thomas Heurtel, que no juega por decisión técnica desde el pasado 31 de marzo, para reforzar la posición de base.

"Mañana no va a poder jugar seguro, parece que la lesión será peor que una torcedura de tobillo y le haremos pruebas en Madrid para ver para cuánto tiempo tiene", explicó el técnico vitoriano en rueda de prensa, en la que confesó que perder al director de juego estadounidense a los 52 segundos fue "difícil" aunque lograron superarlo porque sus compañeros "dieron un paso adelante".

Lamentó lo ocurrido con Williams-Goss. "Es un jugador que estaba dándonos mucha solidez en el juego, nos ponía el ritmo defensivo y llevaba bien los ataques y perderlo es mala suerte a estas alturas".

"Ya no podemos hacer nada más que cubrir esa situación de la mejor manera posible y me siento mal por él, porque seguro que le hubiese encantado estar con nosotros en este momento", añadió Laso.

La lesión de Nigel-Goss se une a la de Carlos Alocén por lo que, al ser preguntado por si se plantea contar con Heurtel, respondió afirmativamente. "Sí hay posibilidades, claro", avanzó sobre el base francés, que fue apartado del equipo tras el partido contra el Panathinaikos jugado en Atenas el 31 de marzo y, aunque tras unos días se reincorporó a los entrenamientos, no ha vuelto a jugar desde entonces.