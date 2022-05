Peñarroya advierte de un Baskonia "en su mejor momento"

Valencia, 23 may (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, aseguró que el Bitci Baskonia, al que se miden en los cuartos de final de la Liga Endesa a partir de este martes, ha mostrado en las últimas semanas su mejor nivel de esta campaña y advirtió de su capacidad para jugar en transición y también de la amenaza que tiene desde el triple.

?Es un rival que en la Liga Endesa está jugando su mejor baloncesto en las últimas semanas, tanto por el número de victorias como por el nivel de juego. Seguro que será una eliminatoria muy igualada y la gestión de las emociones de los buenos y de los malos momentos, el agarrarnos a los partidos y esos pequeños detalles marcarán la diferencia de quién será el ganador?, destacó en una rueda de prensa.

?Hemos de pensar primero en nosotros pero el Baskonia se encuentra muy a gusto en situaciones de transición porque tiene talento y jugadores muy verticales como (Wade) Baldwin IV y con gente que corre muy bien el campo?, apuntó.

?Tiene una amenaza muy grande desde la línea de tres puntos. Tiene a muchos jugadores que tiran y en el último mes y medio están tirando mejor que a los largo de la temporada. Están metiendo casi 12 triples por partido y tiene quintetos en los que los cinco pueden tener esa amenaza?, añadió.

Además, apuntó que al jugar casi siempre con aleros altos suele plantear ?cambios defensivos? ante los bloqueos y que eso ?complica la fluidez? de sus rivales. El técnico dijo que deben hacerlo ?muy bien? para ganar pero también que están ?convencidos? de que tiene ?herramientas? y ambición ? para hacerlo?.

?Es algo por lo que hemos estado trabajando, luchando y perseverando. La tercera plaza en la liga regular nos permite tener el factor cancha a favor. Llegamos con toda la ambición y todas las ganas. El nivel de ambición debe ser máximo el objetivo de un club como el nuestro debe ser llegar lo mas lejos posible e intentar ganar títulos?, remarcó.

Respecto al estado físico de la plantilla, apuntó que podría volver a jugar Martin Hermannsson, que se ha perdido los últimos partidos por problemas en el tendón de Aquiles, pero admitió que no sabe a qué nivel.

?No lo tenemos claro, Martin hizo ayer algo con el entrenamiento con el equipo pero desde el partido contra la Virtus no había hecho ninguno y casi nada en la pista. Se encontró relativamente bien pero después de tres semanas parado no sé hasta qué punto nos podrá ayudar?, destacó Peñarroya, que señaló que pese a sus recientes paternidades y a la falta se sueño que puede acarrearles, tanto Bojan Dubljevic como Sam Van Rossom estarán disponibles.