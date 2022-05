El ejemplar discurso contra las armas de Steve Kerr tras la última matanza en Estados Unidos.

El entrenador de Golden State Warriors, en la NBA, se lamentó por el horror que se vivió en Texas, donde fueron asesinados 19 niños y dos profesoras en un colegio

La última matanza en Estados Unidos ha vuelto a reabrir el debate sobre la posesión de armas en el país norteamericano. Steve Kerr, uno de los mejores entrenadores de la historia con Golden State Warriors y que fuera compañero de Michael Jordan en los Chicago Bulls de los años 90, ha explotado esta madrugada en la rueda de prensa posterior al partido que su equipo perdió contra Dallas Mavericks, de Luka Doncic, si bien es cierto que Golden State Warriors sigue dominando la final de la Conferencia Oeste por 3-1.



El técnico estadounidense se ha sentado ante los periodistas y no ha permitido ninguna pregunta. Simplemente ha dado un discurso ejemplar para que se limite la posesión de armas de fuego en Estados Unidos. "Cualquier pregunta de baloncesto no importa. En los últimos 10 días, hemos tenido a ancianos negros asesinados en un supermercado en Buffalo, hemos tenido a asiáticos que asisten a la iglesia asesinados en el sur de California, y ahora tenemos a niños asesinados en la escuela. ¿Cuándo vamos a hacer algo? Basta ya. Estoy cansado de venir aquí y dar condolencias a las familias devastadas que están ahí fuera", argumentó frustrado.



No se quedó ahí Steve Kerr que, posteriormente, cargó contra los políticos de su país. "¿Se dan cuenta de que el 90% de los estadounidenses, independientemente del partido político, quieren más controles de antecedentes [para los compradores de armas]? El 90% de nosotros. Estamos siendo rehenes de 50 senadores en Washington que se niegan a someterlo a votación, a pesar de lo que el público estadounidense quiere. Ellos no lo votarán porque quieren aferrarse a su poder".





"¿Cuándo vamos a hacer algo? Estoy tan cansado de subir aquí y dar el pésame a las familias que están destrozadas".



El impactante discurso de Steve Kerr después del tiroteo que ha dejado más de 20 víctimas mortales en un colegio de Texas. #BasketAlDía pic.twitter.com/uSq5Xwk4EC — NBA en Movistar Plus+ (@MovistarNBA) May 25, 2022

Steve Kerr, entrenador de la NBA, siempre ha pedido endurecer las leyes para la posesión de armas; perdió a su padre en Beirut en un atentado

La matanza en una escuela de Texas, desencadenante de las declaraciones de Steve Kerr, entrenador de Golden State Warriors

, entrenador de, siempre se ha mostrado partidario de limitar la posesión de armas en. El técnico ha sido un firme defensor de la paz y la no violencia, trabajando por ellas.vive sin rencor a pesar de que perdió a su padre por un atentado elera profesor de Historia Árabe y murió asesinado por dos miembros de un grupo radical islámico, que le dispararon dos tiros en la cabeza cuando trabajaba como rector en la Universidad Americana de, capital deEl estado defue ayer noticia cuando en la pequeña localidad de, de unas 16.000 personas, cerca de la frontera con, acaeció un nuevo horror cuando una persona asaltó un colegio de primaria y asesinó, a tiros, aEra el último día de clase en la escuela de primaria, cuando Salvador Ramos, un joven de 18 años, irrumpió en ella a las 11:30 horas armado con una pistola y un rifle de asalto semiautomático, comenzando a disparar indiscriminadamente a cualquier que se le cruzara en su camino. Se llevó por delante a 19 niños y dos profesoras, ests cifras son provisionales. El asesino era alumno de último año en un instituto cercano en esa misma localidad y fue abatido por la policía en el interior del recinto académico.