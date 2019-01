David Navarro: "Unicaja castiga mucho los errores del rival"

Santiago de Compostela, 17 ene (EFE).- David Navarro, escolta del Monbus Obradoiro, espera un partido "difícil" este domingo ante el Unicaja, un equipo que, a su entender, "castigado mucho los errores del rival", por eso advirtió de la importancia de evitarlos.



"Tendremos que hacer lo que estuvimos haciendo bien hasta ahora. Jugamos en casa, con el apoyo de nuestra afición, y lucharemos por conseguir la victoria", comentó Navarro, quien cumplirá 200 partidos jugados en la Liga Endesa.



"Estoy muy orgulloso. Cuando empecé no me podría imaginar que llegaría hasta aquí. Decir que has alcanzado estos 200 partidos es una cifra increíble y estoy muy contento por haberla alcanzado", declaró Navarro.



El escolta del Obradoiro, que cumple su segunda campaña en Santiago, recordó que siempre ha sido un jugador "físico, rápido y atlético", aunque para él la clave para mantenerse tantos años en la élite está en la "ilusión".