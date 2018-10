El peor cumpleaños de Teddy se convierte en el mejor gracias a los Phoenix Suns

Teddy, un niño de Tucson, Arizona, celebraba su sexto cumpleaños el pasado domingo por la tarde en Peter Piper Pizza donde invitó a 32 compañeros de su clase de Kindergarten y no se presentó nadie. "Algunos de ellos respondieron que no podían asistir pero los demás no aparecieron", dijo su madre, Sil Mazzini.



La prensa local publicó una foto del niño y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para el pequeño. El suceso se hizo tan viral que llegó a oídos de los Phoenix Suns, quienes enviaron un mensaje a Teddy en el que lo invitaban a que asistiese al partido contra Los Angeles Lakers. Ante dicha situación de desconsuelo y abandono los Suns fueron su salvación.





How about we celebrate with thousands at our place! Tickets to Wednesday´s #SunsVSLakers game are all yours Teddy! Talk soon! https://t.co/YL3zjDX9JW