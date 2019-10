Kevin Durant quiere acabar su carrera en el Barça

El dos veces campeón de la NBA y MVP de las finales Kevin Durant ha sorprendido a todos con sus declaraciones en el programa de cocina del jugador de la selección española Serge Ibaka. En una entrevista donde el jugador habló de sus vivencias en los Warriors, su lesión y los mejores jugadores con los que ha compartido pista, el alero de 31 años ha reconocido que la Euroliga le parece una competición divertida y que le gustaría disputarla en su última temporada en activo vistiendo los colores del Barcelona.



"Es la segunda mejor liga del mundo y los partidos son muy divertidos. También la Euroliga parece muy divertida. Pero bueno, esto es sólo yo en mi sofá soñando" reconoció ante el pívot senegalés. Las reacciones no se han hecho esperar y el propio Barcelona ha respondido a través de su cuenta de Twitter a las palabras del jugador.





Otro que ha decidido ofrecer su opinión respecto a las palabras del que fuera MVP de la NBA ha sido: "Another One?" preguntaba el escolta ante la cantidad de jugadores que dispone el equipo en esa posición. El propio Abrines, junto con el internacional español, ha decidido recalar en el equipo blaugrana a pesar de encontrarse jugando en la NBA.La entrevista se ha ido colgando por partes a lo largo de estos días y en ella Kevin Durant también hace repaso a su carrera y habla sobre sus antiguos compañeros. El alero de los, ante la pregunta de Ibaka, afirma quees mejor jugador quedebido a que "es mucho mejor tirador", demostrando así que la relación entre el alero y su ex compañero enestá totalmente rota.En cuanto a su lesión, Durant admite no tener prisa para regresar a las canchas: "Mi intención es no jugar esta temporada", aunque no cierra del todo esa puerta, "nunca se sabe". Ibaka quiso disculparse por el momento en el que parte del Scotiabank Arena celebró su lesión durante las finales de la pasada NBA. "Lo entendí perfectamente. No hay malos rollos. Era la primera final de Toronto y se vivía una atmósfera universitaria".El jugador también pasó por el podcast de Bleacher Report para hablar sobre diversos temas, y ante una pregunta sobre los mejores jugadores con los que había compartido cancha, Durant eligió acomo base por delante de sus dos ex compañeros. Junto al de los Nets se encontraríacomo escolta, el propio Durant en la posición de alero,en el ala pívot y el jugador de losSerge Ibaka como pívot.