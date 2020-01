Lebron rompe su silencio: "No estoy preparado, pero allá voy..."

Están siendo horas duras para el baloncesto norteamericano y mundial. Tras la prematura muerte del icono de Los Ángeles Lakers Kobe Bryant y su hija en un accidente de helicóptero, no paran de sucederse los diferentes gestos en honor al ex escolta de la selección estadounidense por todas las canchas de la NBA. En la madrugada de ayer volvieron a verse las infracciones de 8 y 24 segundos al comienzo de cada encuentro, en referencia a los dorsales con los que Bryant jugó en el combinado angelino. Especialmente llamativa fue la infracción de 8 segundos que cometieron los Minnesota Timberwolves, pues durante todo ese tiempo el balón permaneció posado sobre la línea de tiro libre donde Kobe superó la marca de anotación en la liga americana de Michael Jordan.



Quien también quiso despedirse de Kobe Bryant ha sido su ex compañero en la selección y actual jugador de la franquicia de púrpura y oro Lebron James. El de Akron, al que se le vio muy afectado tras conocer la noticia del fallecimiento de Bryant cuando el equipo regresaba a Los Ángeles tras un encuentro ante los Sixers en Philadelphia, publicó una emotiva carta en su cuenta de instagram acompañada de diversas imágenes de ambos jugadores compartiendo cancha tanto en la selección como en el Staples Center.



"No estoy preparado, pero allá voy" comenzaba. "Estoy sentado intentando escribir algo para esta publicación, pero cada vez que lo intento empiezo a llorar de nuevo sólo pensando en ti, en la sobrina Gigi y en la amistad, vínculo y hermandad que tuvimos. Literalmente escuché tu voz el domingo por la mañana antes de dejar Philly para volver a Los Ángeles. No pensé ni un poco en que sería la última conversación que tendríamos. ¡Estoy desconsolado y devastado! Te quiero, hermano mayor. Mi corazón está con Vanessa y las niñas. ¡Te prometo que continuaré con tu legado! Significas mucho para todos nosotros, especialmente para los Lakers y es mi responsabilidad poner esto sobre mi espalda y seguir. Por favor, dame fuerza desde el cielo y cuídame. Hay mucho más que quiero decir, pero no puedo hacerlo ahora porque no puedo superarlo. Hasta que nos encontremos de nuevo, mi hermano".



La franquicia de los Lakers, que durante todo este tiempo no había lanzado ningún comunicado y permanecía en silencio, anunciaba en la pasada madrugada que su próximo encuentro frente al otro equipo de la ciudad, los Clippers, quedaba aplazado y agradecía el apoyo recibido por todo el mundo en estas dolorosas horas además de afirmar que continuarían apoyando a la familia de Kobe.