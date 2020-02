'Ciclón' Williamson y el fin de una leyenda de Boston

El terremoto que ha supuesto la llegada de un jugador como Zion Williamson sigue sacudiendo el mundo NBA a medida que el jugador va contando con minutos en la plantilla de New Orleans. Los 32 puntos y 6 rebotes ante OKC no solo establecen un nuevo récord de anotación para el 'Ciclón' sino que también hacen que el jugador entre en la historia como el undécimo novato, ocho de ellos 'Hall of Fame', de la historia de la liga en promediar más de 20 puntos ocho veces en sus diez primeros partidos.



El ex de Duke promedia la friolera de 28 puntos en 28 minutos lanzando con un 66% de efectividad en sus últimos tres partidos. Una marca que muestra que no solo dominaba en la Universidad, sino que también estaba listo para dominar en la mejor liga dle mundo. El único escollo que, hasta ahora, no pudo superar Zion fue la defensa de Bucks que dejó por debajo del 50% de acierto al bueno de Zion, pese a anotar 20 puntos. Le falta ritmo de competición, le falta madurez, pero sin lugar a dudas, pero si sigue sumando minutos en la NBA, está llamado a ser uno de los mejores jugadores de la liga.



Y de uno que podría dominar, a otro que dominó, y mucho. Boston Celtics acaba de anunciar que retirará la camiseta de Kevin Garnett, el legendario pivot que ganó la inolvidable final de la NBA 2008 frente a los Lakers de Pau Gasol y Kobe Bryant. La camiseta de 'The Big Ticket' colgará siempre en el TD Garden, junto a la de su compañero en aquel 'Big Three' Paul Pierce, a quien ya se le retiró la camiseta el año pasado.