¿Quién parará a los Bucks?

A falta de tan solo 24 jornadas para que finalice la temporada regular de la NBA, los equipos de ambas conferencias siguen buscando (o no) hacerse un hueco en los Playoffs 2020. Muchas dudas y pocas certezas las que podemos dilucidar hasta ahora de cara a las eliminatorias y es que este deporte siempre nos deja alguna que otra sorpresa. Sin embargo, lo que el mundo NBA se pregunta en estos momentos es: ¿Quién puede hacerle frente a los Milwaukee Bucks?

El equipo más temido, y el gran favorito al título para las casas de apuestas junto a Lakers, es, sin duda, los Bucks de Antetokuompo. No es para menos, y es que el equipo del ''Greek Freak' no es solo el mejor hasta ahora en cuanto a resultados(50-8), sino también es líder en anotación (119.8), en rebotes totales (51,8) y en el +/- (12,2). Grandes números para unos Bucks que han conseguido también la clasificación para Playoffs más rápida de la historia.

Pese a todo, ya sabemos que en Playoffs la cosa cambia. Las defensas se endurecen (incluso se centran en un solo jugador), las posesiones disminuyen drásticamente y el balón comienza a quemar a medida que avanzan los partidos y las rondas. Por eso ya están surgiendo los primeros nombres de equipos que podrán plantarle cara a estos Bucks.

Las primeras rondas no deberían ser problemáticas para los de Budenholzer. La cosa cambiará a medida que se vayan sumando los partidos y los rivales empiecen a ser más complicados. Stephen A. Smith asegura que: "A día de hoy el único equipo del Este del que se deberías preocupar los Bucks son los Heat". El equipo de Miami está labrando una temporada realmente sorprenderte, siendo para ESPN el octavo mejor equipo de toda la NBA. Los Heat cuentan con Butler en uno de los momentos más brillantes de su carrera, pero además no pasan desapercibidas las figuras de Tyler Herro, Bam Adebayo, Kendrick Nunn o el recién incorporado Andre Iguodala. Actualmente están cuartos en la Conferencia Este jugando un baloncesto muy físico, con un gran acierto en la línea de tres (37,8%), una gran seguridad a la hora de cerrar el rebote (promedian 44,9 rebotes por partido, quintos mejor promedio de la NBA) y siendo novenos en el % en tiros de campo(46,9%). Si bien es cierto que sus números durante la temporada regular no están siendo de escándalo, la llegada de un gran veterano como Iguodala y la garra de Jimmy Butler en Playoffs podrían dar alguna sorpresa a los Bucks.



Pese a la opinión de Smith A. Smith, Raptors y Celtics se antojan los principales favoritos de la Conferencia Este para batir a estos Bucks. Ambos se colocan como segundo y tercero respectivamente en la clasificación de la Conferencia Este. Los actuales campeones, los Raptors, contra todo pronóstico se las están apañando bastante bien sin su estrella Kawhi Leonard, y es que es el segundo equipo que menos puntos recibe de toda la NBA (106,1) y el tercero en la diferencia entre puntos anotados y recibidos (+6,9). Aún con todo, estos Raptors deberán contar en estos Playoffs sin Kawhi, y para ello sus estrellas Siakam, Lowry y Marc Gasol deberán dar un paso adelante.



Celtics, por su parte, es otro de esos equipos de los que no se esperaba un rendimiento tan bueno al inicio de temporada como el que está ofreciendo. La madurez de Tatum como jugador parece estar beneficiando a los de Brad Stevens, que con Kemba Walker como jefe de máquinas, Wanamaker como referencia anotadora desde el banquillo y Jaylen Brown desplegando el mejor baloncesto de su carrera parecen haber alcanzado la madurez para pelear por el título de conferencia.



Pero los grandes favoritos para enfrentar con victoria a Milwaukee son los Lakers de LeBron James, el segundo mejor equipo hasta ahora de toda la NBA. Su solidez defensiva bajo los tableros con Anthony Davis, JaVale McGee, Dwight Howard y el recién incorporado Markieff Morris hacen de este equipo un serio competidor. Pero no solo eso sino que, por otra parte, LeBron está mostrando su versión más asistente (10,6 asistencias por partido), colocándose como líder de la NBA en ese aspecto. Además el 'King' ya es el tercer máximo anotador de la hsioria de la mejor liga de baloncesto del mundo, solo por detrás de Kareem y Malone. Lejos de las estrellas, los dorado y púrpura también cuentan con numerosas piezas clave como Danny Green, un jugador que ya sabe lo que es ganar el anillo NBA tras el conseguido el año pasado con Toronto Raptors. Caruso, CWP y Kuzma son otros de los jugadores más destacados de estos Lakers que son el segundo mejor equipo en el rebote, el tercero que más balones recupera y los que más tapones ponen por partido (7, con 'la Ceja' promediando 2´5).



Desde inicios de temporada ya se podía prever que ambos conjuntos serían los favoritos para llevarse el título de la NBA de este año, aunque la temporada es larga y ya sabemos que en cualquier momento pueden cambiar las cosas. Lo que sí es cierto es que, en circunstancias normales, Bucks tiene muchas posibilidades de optar al título de Conferencia Este y de la NBA, y que no se lo podrán fácil a ose ponerse en su camino.