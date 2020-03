El Coronavirus llega a la NBA

La crisis del Coronavirus está afectando a todos los eventos deportivos en el mundo, incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El mundo NBA no iba a ser menos y es que la entidad se ha visto forzada a tomar medidas que reduzcan el riesgo de contraer esta famosa enfermedad como no dar la mano a los fans ni firmar autógrafos mientras dure el estado de alarma internacional. De momento, de acuerdo a Reuters, el número de infectados asciende a 129 y a nueve el de muertes en EEUU.





La mejor liga de baloncesto del mundo ya ha comunicado a los equipos que están en contacto con "diversos expertos en enfermedades contagiosas,incluyendo Centros de Control de Enfermedades". Además, la NBA declara que: "estamos en constante comunicación los unos con los otros, incluyendo los preparadores físicos de los equipos y otras ligas profesionales".





Jugadores como CJ McCollum ha comunicado en su cuenta de Twitter que no firmará autógrafos hasta que haya nuevas noticias, además de dar una serie de medidas sanitarias para evitar la infección por Coronavirus. Y no es para menos ya que,según ESPN, un jugador de la NBA ha contraído esta enfermedad y se perderá unas dos semanas.





The Corona Virus has officially hit Oregon. More specifically Lake Oswego...Make sure y'all washing y'all hands with soap for 20 or more seconds & covering ya mouths when you cough. I am officially taking a break from signing autographs until further notice.



Sincerely,



CJ