La barriga de Harden y sus declaraciones incendian Twitter.

El escolta James Harden sigue en el centro de la polémica de la NBA y sobre todo de los seguidores de su equipo, los Houston Rockets. ¿El motivo? Su evidente sobrepeso y los rumores de su adiós.



El jugador, que ya mostró su intención de salir de Houston antes del comienzo de la temporada, y que sigue en su intencion de cambiar aires, llegó pasado de peso tras las vacaciones, y lejos de ponerse en forma, Harden sigue mostrando una prominente barriga que es objeto de debate en cada partido.



Para más inri, el propio jugador se encargó de echar más leña al fuego con unas declaraciones tras el partido que suenan a despedida. "No somos lo suficientemente buenos, no tenemos química ni talento y se ha visto en los últimos partidos. Amo esta ciudad, literalmente he hecho todo lo que podía, esta situación es una locura y es algo que no creo que se pueda arreglar", dijo el que fuera MVP en 2018.





"James Harden definitely had a pregame meal." ?????? pic.twitter.com/nczoFAomTY — Chris Montano (@gswchris) January 13, 2021