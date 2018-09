Nibali: "El jefe de filas es Ion Izagirre, trataré de recuperarme día a día"

Málaga, 23 ago (EFE).- El italiano Vincenzo Nibali (Bahrain), uno de los siete corredores de la historia ganador de las tres grandes, llega a la Vuelta con la idea de recuperarse de su reciente operación de fractura vertebral producida en el Tour de Francia, por lo que anuncia que delegará los galones en su compañero español Ion Izagirre.



"Me encuentro mejor pero vengo corto de preparación, he entrenado 20 días y solo una semana a buen nivel. Hasta la pasada semana he tenido dolores. Es mi primera carrera después del Tour y de la operación y no sé cómo me voy a encontrar, tendré que verlo con el paso de los día", dijo Nibali en la rueda de prensa celebrada en Málaga.



El "Tiburón de Mesina", ganador de la Vuelta 2010, no ejercerá esta vez la capitanía del equipo y se centrará en recuperarse y preparar el Mundial de Innsbruck.



"El capitán del equipo es Ion Izagirre, y yo trataré de hacer una buena carrera. El recorrido es bonito, se adapta bien a los escaladores, es duro, pero no sé cómo voy a responder cuando lleguen las etapas exigentes".



Sobre los favoritos señaló que no ha seguido a los rivales, pero cree que "Nairo Quintana y el francés Pinot" se encuentran entre los grandes candidatos.